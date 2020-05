Tom Hagen til politiet: Troede hustruen ville kalde ham iskold

På et møde med politiet to dage efter sin hustrus forsvinden kalder Tom Hagen sin hustru 'mentalt stærk'

'Han er iskold. Han kommer ikke til at betale'.

Sådan mente Tom Hagen angiveligt selv, at hans kone ville omtale ham over for sine kidnappere. Det skriver VG.

Avisen ligger inde med oplysninger om et møde mellem den norske milliardær og politiet blot to dage efter, at han meldte Anne-Elisabeth Hagen forsvundet og kidnappet 31. oktober 2018.

Hvad skal jeg gøre?

Mødet finder sted på et hotelværelse på syvende etage på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Ifølge VG's oplysninger er anledningen til mødet at sætte Tom Hagen ind i, hvad der skal til for at kunne kommunikere med kidnapperne ved hjælp af bitcoin og betale løsepenge med monero.

Et trusselsbrev er blevet efterladt i hjemmet, hvor de kræver penge og advarer mod at kontakte politiet.

Det er derfor, at dette møde med betjenten foregår diskret på et hotelværelse.

Undervejs beder Tom Hagen, ifølge VG, betjenten om råd. 'Hvad skal jeg gøre?', spørger han. Men først fortæller han om, hvordan han forestiller sig, at hustruen har reageret over for kidnapperne.

Her skal han blandt andet have sagt, at han tror, Anne-Elisabeth Hagen vil argumentere med, at hun har levet livet, at hendes mand er iskold, og at de ikke vil få noget ud af ham.

Han forestiller sig, hustruen vil spørge, hvad meningen med at dræbe hende skulle være.

Anne-Elisabeth Hagen var 68 år gammel, da hun forsvandt fra parrets hjem. Nu mener politiet, at hun blev dræbt i huset. Foto: Ritzau Scanpix

Mentalt stærk

Ifølge VG beskriver Tom Hagen også sin kone som klog og formentlig mentalt stærkere end dem, der 'nu har hende'. Han mener også, det er muligt, at hun allerede er i gang med at vinde over kidnapperne.

Det gentager Tom Hagen senere i en afhøring: Konen er mentalt stærk. Dem, som skal holde øje med hende, har fået noget at tænke på.

Politiet mener i dag, at kidnapningen er pure opspind fra Tom Hagens side, og at trusselsbrevet var et forsøg på at skjule et drab som en økonomisk motiveret kidnapning.

Allerede sidste sommer skiftede politiet i al hemmelighed spor i efterforskningen. 28. april i år blev Tom Hagen så anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru. Han blev fængslet, men ankede og 8.maj besluttede Højesteret at løslade ham igen. Der var ikke tilstrækkelig grundlag for fængslingen. Milliardæren nægter sig skyldig.

Billeder fra politiets ransagning af Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagens fælles hjem. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Overfører 15 millioner

En mand i 30'erne er også sigtet for medvirken til bortførslen. Også han nægter sig skyldig.

Manden er kryptoekspert, og ifølge VG omtaler Tom Hagen selv eksperten under mødet på hotelværelset i 2018.

Her siger Tom Hagen til betjenten, at han føler sig lammet. Han fortæller, at han er interesseret i kryptovaluta, men betegner sig selv som teknisk tilbagestående og nævner så, at han tidligere har haft møder med kryptoeksperten. Han sætter spørgsmålstegn ved, om kidnapperne med vilje har givet ham en umulig opgave, han ikke kan løfte alene.

Milliardæren giver også udtryk for, at han ikke har besluttet sig for, om han skal betale løsepengene eller ej. Otte måneder senere overfører Tom Hagen med politiets hjælp næsten 15 millioner norske kroner. Siden har der været stille hos modparten.

En modpart, som politiet altså i dag mener, var fiktiv.

Hverken politiet eller Tom Hagens forsvarer ønsker at kommentere VG's oplysninger om hotelmødet.