Tom Hagen udlover million-dusør

Tom Hagen, der tidligere har været i politiets varetægt i forbindelse med Anne Elisabeth Hagens forsvinden, udlover 10 millioner norske kroner til den person, der kan give afgørende oplysninger i sagen.

Det siger hans advokat i et afsnit af 'Åsted Norge' mandag aften, skriver TV2 Norge. Programserien handler om uopklarede mordsager.

- Tom Hagen er bange for, at Anne Elisabeth Hagen ikke vil blive fundet. Det er derfor, vi har besluttet at gøre enkelte tiltag for at finde ud af, hvad der er sket med hende, siger Svein Holden, der er Tom Hagens forsvarer i sagen.

Politiet har tidligere varetægtsfængslet Tom Hagen og arbejder endnu ud fra en teori om, at ægtemanden er involveret i sin hustrus forsvinden.

Tom Hagen har tidligere meldt ud, at han nægter at blive afhørt at norsk politi.

Udmeldingen kom 4. juni efter, at 70-årige Hagen havde rådført sig med sin advokat.

'Personligt kan jeg ikke se, hvordan flere afhøringer af Tom Hagen kan bringe sagen videre,' skrev hans forsvarsadvokat Svein Holden i en mail til det norske medie VG.

Intet lig

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018. Politiet formoder, at hun er død, men hendes lig er aldrig blevet fundet.

Tom Hagen har tidligere været fængslet i sagen og sad bag tremmer i 11 dage. Han er nu løsladt, men fortsat sigtet for drab.

I første omgang blev Anne-Elisabeth Hagens forsvinden betragtet som en kidnapningssag.

Politiet mener i dag, at kidnapningen er pure opspind fra Tom Hagens side, og at trusselsbrevet, som blev fundet i familiens hus, var et forsøg på at skjule et drab som en økonomisk motiveret kidnapning.

Tom Hagen vil ikke afhøres

Møder politiet første gang efter løsladelse

Se også: Tom Hagen til politiet: Troede hustruen ville kalde ham iskold

Milliardærfrue-drabet: Her er politiets hovedteori