Tom Hagen udtaler sig for første gang efter hustrus forsvinding

Tom Hagen har givet sit første interview, siden hans hustru Anne-Elisabeth Hagen forsvandt for to år siden

Den norske milliardær Tom Hagen tager nu for første gang i to år bladet fra munden og taler offentligt om sin hustrus forsvinding.

Det sker i et større interview med mediet NRK med titlen 'Jeg har ikke noget at tilstå'.

- Det har været to vanskelige år. Der er meget tomhed efter et menneske, du har boet sammen med i 50 år, siger 70-årige Tom Hagen i interviewet, som er kommet ud på to-årsdagen for milliardærfruens forsvinding.

Tom Hagen udtaler sig for første gang offentligt om sin hustrus forsvinding i et nyt interview. Foto: Torbjorn Olesen/Ritzau Scanpix

Adspurgt, hvorfor han vælger at stille op til interview nu, svarer Tom Hagen, at han tror, der findes information ude blandt folk, som kan komme frem.

Da Anne-Elisabeth Hagen forsvandt Tom Hagen kom efter eget udsagn hjem til et tomt hus i Lørenskog uden for Oslo 31. oktober 2018, hvor der var efterladt et computerskrevet brev med trusler og et krav om en løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta, hvis hans hustru, Anne-Elisabeth Hagen, skulle løslades. Det sidste livstegn fra hustruen var klokken 9.14 samme morgen, da hun talte i telefon med et familiemedlem. Klokken 9.48 blev hun ringet op af en elektriker, men tog ikke telefonen. Politiet håndterede i starten sagen som en kidnapningssag, men siden sommeren 2019 har de arbejdet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt. Ved udgangen af april i år blev Tom Hagen sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Elleve dage senere blev han løsladt fra sin varetægtsfængsling. Sigtelsen er dog fortsat opretholdt mod den 70-årige mand. Vis mere Luk

Nægter drab

Tom Hagen er sigtet for at have dræbt eller have medvirket til drabet på sin hustru. En anklage, han i det nye interview fortsat afviser at være skyldig i.

- Har du gjort det, spørger journalisten.

- Nej, det har jeg ikke, svarer Tom Hagen.

- Har du haft en rolle i forsvindingen?

- Nej, det har jeg ikke haft.

De sidste to år har tæret på ham, fortæller rigmanden.

- Der er tegnet et billede af mig som drabsmand. Og det er tungt.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 2018. Foto: Ritzau Scanpix

