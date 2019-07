Tonsvis af kokain: Scorer kæmpe fangst

Politiet på den amerikanske vestkyst har i disse dage travlt med at stoppe storsmuglere i speedbåde propfyldt med kokain. Tidligere på måneden så vi en kystvagt, der i bedste James Bond-stil sprang op på en ubåd i fuld fart og standsede den.

Fredag så endnu et klip af en jagt på en narko-båd dagens lys, da en båd med to kæmpe motorer og fyldt til bristepunktet med kokain bankede ind i amerikansk farvand.

Det skriver blandt andre CBS News og NBC News.

Det lykkedes i sidste ende den amerikanske kystvagt at standse båden og beslaglægge over et ton kokain. Hele 12 tons kokain til en værdi af 350 millioner dollars (svarende til 2,3 mia. kroner), er det blevet beslaglagt i de seneste uger.

Matthew Kroll fra den amerikanske kystvagt fortæller til AP, at kartellerne har mange smuglemetoder. Foto: AP/Skærmfoto

Før i tiden blev kokainen smuglet fra Caribien og Den Mexicanske Golf, men på det seneste har det i højere grad været fra Stillehavet, at stofferne er kommet fra.

De latinamerikanske karteller vil strække sig langt, for at deres få deres stoffer ind på det store marked i USA.

- Kartellerne har flere forskellige smuglemetoder, og de bliver bedre hver dag, siger Matthew Kroll fra den amerikanske kystvagt ifølge AP.

- Nogle af bådene har tre motorer med 300 hestekræfter hver. De har flere dunke benzin med, så de kan sejle i flere dage ad gangen, og sejler virkelig hurtigt. Så vi skal være meget effektive for at være sikre på, at vi får stoppet narkobådene.

Se billederne af den enorme fangst i videofeltet over artiklen.

