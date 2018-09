Top-rocker bag tremmer resten af livet

Med en dom, der sender USA-vicepræsidenten i fængsel resten af livet, ligner den ellers frygtede, amerikanske Bandidos Nation i dag en kriminel organisation i frit fald.

Forbundsdomstolen i San Antonio, Texas, rettede et alvorligt stød mod Bandidos USA, da domstolen mandag sendte vicepresident John Xavier Portillo, 59, i fængsel resten af hans liv. Politifoto.

For livstidsdommen uden mulighed for prøveløsladelse til den 59-årige John Xavier Portillo gør det ikke alene. Senest om en uge falder der også dom mod hans chef, den 62-årige Jeffrey Pike, der blev præsident for samtlige amerikanske Bandidos-medlemmer i 2005.

Pike er kendt skyldig i nøjagtig de samme forbrydelser, som Portillo nu er dømt for - herunder drab, organiseret afpresning og narko-handel. Hans gerninger skal også bedømmes af den samme dommer og hans chance for at slippe billigere end Portillo virker højst teoretiske.

13 anklagepunkter

Efter tre måneders retssag under omfattende sikkerhedsforanstaltninger kendte en jury i maj dem begge skyldige i alle de 13 anklagepunkter, som FBI og statsadvokaturen i Texas havde rejst mod dem.

Juryen fandt det bl.a. bevist, at præsidenten og hans vicepræsident havde beordret drabet på et frafaldent Bandidos-medlem, der efter bruddet åbent skiltede med sin sympati for de evige rivaler i Hells Angels. Retten fandt dem også skyldige i medvirken til drab på medlemmer af The Cossacks - en rockergruppe, der i det sidste årti har udfordret Bandidos på 'banditternes' ellers hellige hjemmebane i Texas.

Færre medlemmer

Ifølge San Antonio Express, der har dækket sagen mod rockercheferne tæt, har æraen med Pike og Portillo ved roret bestemt ikke været en succes for Bandidos i USA. Da Pike blev præsident for sine amerikanske brødre og i øvrigt også for samtlige andre Bandidos-medlemmer i hele verden, havde organisationen mindst 5.000 medlemmer verden over.

Nu er tallet mere end halveret og de tidligere kommandoveje til Bandidos i Europa og Asien er ophævet, fordi Jeffrey Pike lagde afstand til samarbejdet.

Smerteligt frafald

Sagen mod ham og Portillo har i tilgift kostet et smerteligt frafald på de indre linjer, fordi fuldgyldige Bandidos-medlemmer i stribevis har vidnet mod deres tidligere forbilleder for selv at undgå straffe på 15 - 25 års fængsel.

En af de frafaldne er organisationens førhen tredje højst placerede medlem i USA, den nu 33-årige Justin Forster, der havde titel af sergeant of arms og dermed tjente Pike og Bandidos som en slags krigsminister.

Flere af overløberne bar også skjulte mikrofoner, når de mødte Portillo. Ikke mindst uddrag af disse samtaler skal have overbevist juryen om, at Jeffrey Pike og John Portillo stod bag de alvorlige forbrydelser, skriver San Antonio Express.

Jeffrey Pike trådte officielt tilbage som præsident, da han, Portillo og Forster blev anholdt i julen 2016. I modsætning til sine 'brødre' blev Pike dog løsladt mod kaution og var på fri fod frem til skyldig-kendelsen i maj.