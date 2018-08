Top-rockere tiltalt for knivstikkeri: Nu har retten talt

Ifølge politiet er der tale om præsidenten og vicepræsidenten i rygmærkeklubben Mongols, der i dag blev idømt fængselsstraffe for et groft knivstikkeri

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): De to brødre Hazim og Rami Mawad er i dag blev idømt henholdsvis to år og to år og tre måneders fængsel. Det besluttede en enig domsmandsret i Retten i Glostrup mandag.

Her var de to brødre tiltalt i en sag om et groft knivstikkeri 21. marts klokken 20.40 uden for City 2 i Høje Taastrup. Begge har under hele sagen nægtet sig skyldige og var tydeligt skuffede, da dommen blev læst op. De ankede dommen på stedet.

Hazim Mawad blev dømt for at føre kniven under angrebet, mens Rami Mawad blev dømt for medvirken ved at råbe 'gå efter pulsåren' under overfaldet. Sidstnævnte blev desuden dømt for to tilfælde af trusler mod knivofret.

Retten lagde til grund, at ofret havde afgivet en troværdig forklaring i retten - samt de to brødres tidligere domme.

Ifølge politiet var det intern uro i rygmærkeklubben Mongols, der dannede baggrund for, at ofret blev stukket i lysken med en cirka 30 centimeter lang kniv, så han sank sammen i en blodpøl i vindfanget til indkøbscentret.

En politibetjent ydede efterfølgende førstehjælp ved at presse sit knæ mod såret, og senioranklager Peter Rask dokumenterede i retten, hvordan den store pulsåre i venstre lyske var skåret igennem, hvilket efterlod knivofret i livsfare.

De to brødre er mangeårige veteraner i bandemiljøet, og det er politiets opfattelse, at de er henholdsvis præsident og vicepræsident i rygmærkeklubben Mongols. Det nægter de selv.

En ting var forsvarsadvokaterne og anklageren dog enige om under proceduren; episoden udspringer fra det kriminelle bandemiljø på den københavnske vestegn. Retssagen har da også været præget af skiftende forklaringer, afbud fra vidner og flere tilfælde af modvilje mod at navngive andre personer.

- Jeg er meget, meget skuffet sagde Kåre Pihlmann, der er forsvarsadvokat for Rami Mawad, efter dommen.

Anderledes tilfreds var senioranklager Peter Rask:

- Retten sender et klart signal om, at man selvfølgelig ikke tolererer knivstik, men heller ikke vidnetrusler i bandemiljøet, sagde han til Ekstra Bladet efter dommen.