Topadvokater aflyttet af SØIK: Forlanger ommer

Det var en 'meget beklagelig fejl', at Rigspolitiets Telecenter ikke fik slettet en række dybt fortrolig samtaler mellem Britta Nielsens tre børn og deres respektive forsvarsadvokater.

Sådan lyder det blandt andet i en foreløbige redegørelse om de ulovlige aflytninger, som SØIK 15. maj sendte til de tre forsvarsadvokater i sagen.

Ifølge den foreløbige redegørelse er fejlen sket, da Rigspolitiets Telecenter ikke har reageret på en anmodning fra efterforskerne i SØIK om at få aflytningerne slettet.

Ny bombe i Britta-sagen: Ulovlige aflytninger afsløret

Målløs forsvarsadvokat



Forsvarsadvokat Peter Secher er dog langt fra tilfreds med den redegørelse, han har fået tilsendt.

Peter Secher repræsenterer Britta Nielsens ældste datter Karina Jamilla Hayat.

- Det er ikke interessant for mig, at SØIK indrømmer, de har begået en fejl. For jeg forestiller mig ikke, at politiet overtræder retsplejelovens regler og bagefter stiller sig op og siger, det var med vilje. Den del af redegørelsen var givet på forhånd.

- Den del af redegørelsen der interesserer mig er ikke kommet endnu. Det er redegørelsen om, hvorvidt anklagemyndigheden rent faktisk har siddet og lyttet til vores samtaler. Det undrer mig, at vi ikke har fået svar på det, siger forsvarsadvokat Peter Secher til Ekstra Bladet.

Kongehuset straffer Britta

SØIK lyttede med

De ulovlige aflytninger blev foretaget i efteråret 2018.

Mens Britta Nielsen i efteråret 2018 flygtede gennem det halve Sydafrika med dansk presse og Interpol i hælene, havde SØIK travlt med at aflytte telefoner, der kunne forbindes med den snart 65-årige storsvindler.

Blandt de aflytningerne var et ukendt antal dybt fortrolige, hemmelige samtaler mellem Britta Nielsens børn og deres respektive forsvarsadvokater.

Ifølge retsplejeloven skal sådanne klientsamtaler straks efter optagelse slettes, hvis politiet kommer i besiddelse af dem i forbindelse med deres efterforskning.

Aflytninger af klientsamtaler må derfor ikke bruges af anklagemyndigheden i forbindelse med efterforskningen eller en efterfølgende straffesag. Men i sagen mod Britta Nielsens børn er aflytningerne ikke blevet slettet. I stedet er de fortrolige samtaler blevet delt med sagens parter.

Således har forsvarsadvokaterne fået udleveret kopier af optagelserne. Det samme har anklagemyndigheden haft mulighed for.

Og det er netop det sidste, som Peter Secher fortsat mangler svar på.

- Jeg har i dag skrevet til specialanklager Kia Reumert og rykket SØIK for et svar, siger Peter Secher til Ekstra Bladet.

Britta lod børnene i stikken

Nadia Samina Hayat (TV) og Karina Jamilla Hayat (th) sidder i disse dage på anklagebænken ved retten i Glostrup, hvor de sammen med deres bror, er tiltalt for samlet set at have modtaget mere end 50 millioner kroner fra Britta Nielsens svindel. Foto: Discovery Networks Danmark

Advokat: Fortrolig samtale frikender klient

Det var Peter Secher, der under et retsmøde 30. april gjorde offentligheden opmærksom på, at der var hemmelige aflytning af ham og Britta Nielsens datter Karina Jamilla Hayat, som ikke var blevet slettet.

Den konkrete aflytning var fra 5. oktober 2018.

I telefonen talte de ifølge Peter Secher om de smykker, som Karina Jamilla Hayat har forklaret, at hun hentede i Britta Nielsens bankboks sammen med sin søster Nadia Samina Hayat 24. september 2018. Det var dagen efter Britta Nielsen lander i Sydafrika og påbegynder sin langstrakte flugt.

Døtrenes tur i bankboksen er blevet draget ind i sagen, fordi politiet har fundet et regnskab fra Britta Nielsen, hvori hun angiver, at hun i 2014 har cirka 2,9 millioner kroner i en bankboks.

Døtrene har begge forklaret, at de var i bankboksen for at hente smykker til et bryllup.

Brittas forsømte datter: Lånte af mor og hentede flaskepant

Anklagerne Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen førte sagen mod Britta Nielsen. De står også i spidsen for straffesagen mod hendes børn. Foto: Aleksander Klug

Anklager afviser uden redegørelse

Selvom SØIKs redegørelse endnu ikke ligger færdig, har anklager Kia Reumert tidligere afvist, at anklagemyndigheden ikke har haft adgang til materialet.

- Det har på ingen måde været tilgængeligt. Som det også fremgår, er det ikke noget materiale, der indgår i sagen. Det er ikke noget, anklageren har været bekendt med, sagde anklager Lisbeth Jørgensen ved det seneste retsmøde 16. maj ifølge Ritzau.

SØIK oplyser til Ekstra Bladet, at man forventer at redegørelsen er færdig inden udgangen af denne uge.

Tirsdag fortsatte straffesagen mod Britta Nielsens børn. De er tiltalt for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved at have modtaget mere end 50 millioner kroner af Britta Nielsen. De nægter sig alle skyldig.

