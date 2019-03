Toprocker blandt narkofængslede

Tirsdag slog politiet til og anholdt en række personer, der mistænkes for at være del af en narkoring i Jylland.

I forbindelse med aktionen udtalte politiet, at der var tale om personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Yderligere ønskede politiet ikke at udtale sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der dog blandt de anholdte en ledende person blandt Satudarahs jyske rockere. Han har tidligere været del af Hells Angels' rekrutgruppe AK81, erfarer Ekstra Bladet.

Blandt de anholdte er også en kvinde. Hun er kæreste til rockeren, lyder det i oplysninger til Ekstra Bladet.

- Jeg har ingen kommentarer til jeres oplysninger. Jeg kan fortælle, at sagen handler om handel med amfetamin, og at syv blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger. Blandt de fængslede er en kvinde, fortæller Brian Olsen, leder af politiets afdeling Særlig Efterforskning Vest, der i samarbejde med lokale politikredse har gennemført aktionen.

I Aalborg fik Særlig Efterforskning Vest assistance af Nordjyllands Politi. Derudover slog politiet til i Nr. Sundby, Brønderslev, Malling, Tranbjerg, Horsens og Rødekro.

I forbindelse med anholdelserne tirsdag udtalte Brian Olsen:

- De anholdte sigtes for i forening at have handlet med en større mængde hård narkotika. Handlen er sket med base i Aalborg. Aktionen i dag er et led i vores målrettede indsats mod rocker-bandekriminalitet.