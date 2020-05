Toprocker fængslet i stor narkosag

Politiet mener, at en Satudarah-rocker har planlagt indsmugling af 6,4 kilo kokain fra Sydamerika til Danmark

En 31-årig mand blev torsdag i Københavns Byret fængslet i 27 dage i en sag om indsmugling af 6,4 kilo kokain fra Sydamerika til Danmark

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er manden, der har anden etnisk baggrund, ledende medlem af rockerklubben Satudarah. Tillige viser research, at han har været del af rockergruppen, siden, den etablerede sin første danske afdeling i 2013.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men af sigtelsen fremgår det, at han fra blandt andet Brasilien, Uruguay, Spanien og England, sammen med flere medgerningsmænd, har planlagt transport af en pakke indeholdende cirka 6,5 kilo kokain.

Den 31-årige nægter sig skyldig.

Han er den fjerde mand, der er anholdt i sagen, og ifølge sigtelsen indtog han en styrende rolle den angivelige narkoring, som man mener stod bag indsmugling af 6,4 kilo kokain fra Uruguay.

Sigtelsen beskriver, hvordan man sidste efterår at indsmugle den omtalte kokain til Danmark fra Uruguay ved at sende det med fragtfirmaet DHL.

Mødtes i Malaga

Politiet mener, at rockeren mødtes med en med en 27-årig medgerningsmand i Malaga, hvorfra de organiserede narkosmuglingen fra Uruguay til Danmark.

Rockeren blev i Spanien, mens den 27-årige tog hjem til Danmark. Her downloadede han en app, der kunne følge pakkens vej fra Sydamerika til Danmark.

Kokainen blev med fragtfirmaet DHL sendt til Spanien og videre til Tyskland, hvor pakken blev tilbageholdt. Herefter blev der foretaget en kontrolleret leverance af pakken.

Den 27-årige blev sammen med tre andre mænd anholdt i sagen i oktober sidste år, men ved det efterfølgende grundlovsforhør valgte dommeren at løslade de fire.

Den kendelse omgjorde Østre Landsret, men da var den 27-årige over alle bjerge. Først i februar blev han atter anholdt, efter at have været på flugt fra politiet i månedsvis.

