Toprocker med corona: Udeblev fra kæmpe kokainsag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Fem mænd bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret under mistanke om indsmugling af samlet 166,5 kilo kokain.

Den ene er dog ikke fysisk til stede, da der er mistanke om, at han er smittet med coronavirus.

Det kom frem i retten, at han tidligere har været testet positiv, og at flere af hans familiemedlemmer har symptomer. Derfor tog dommer Jens Stausbøll ingen chancer under dagens grundlovsforhør.

Den smittede, som Ekstra Bladet erfarer er en højtstående Satudarah-rocker og sagens formodede bagmand, bliver derfor fremstillet in absentia.

De resterende fire kommer en efter en ind fra den bageste dør i retslokalet. I takt med at de sætter sig ned, går de uniformklædte fængselsbetjente tilbage på deres pladser.

Nægter sig skyldige

- Du siger sandheden, lyder det fra en af mændene på anklagebænken - rettet mod en af de medsigtede, før anklageren formaner, at de ikke må tale sammen.

De fem mistænkte er mellem 23 og 38 år, og to af de fremmødte har danskklingende navne.

Fire af de mistænkte sigtes for at have været i besiddelse af mere end to kilo kokain med henblik på videresalg.

Fra frisør til rockerlærling

Den coronasmittede rocker er sammen med to af de andre mistænkte sigtet for at have overdraget 164,5 kilo kokain, 111 kg hash, tre kilo skunk og 27 kilo amfetamin til flere uidentificerede medgerningsmænd ved to adresser i det centrale København.

De nægter sig alle skyldige.

Langvarig efterforskning

I et halvt år har politiet efterforsket de fem mænd, og mandag eftermiddag og aften slog de til mod det formodede narkonetværk.

Anholdelserne foregik på syv forskellige adresser i henholdsvis København og Brøndby. Her fandt politiet 2,9 kilo kokain og amfetamin, samt et uoplyst kontantbeløb.

En del af en større organisation

Politiet har en mistanke om, at de fem mænd er en del af en større kriminel organisation.

Mændene har ifølge politiet indsmuglet de 166,5 kilo kokain og en række andre hårde stoffer til Danmark for selv at kunne videresælge det på gaden herhjemme.

Politiet mener, at der sagtens kan være flere involverede.

- Vi har anholdt de personer, som vi betragter som de centrale figurer, men vi vil i den kommende tid efterforske yderligere for at afdække flere led i den kriminelle organisationen. Derfor udelukker vi ikke flere anholdelser i den kommende tid, lyder politiinspektør og leder af Særlig Efterforskning Øst Mads Helios i en pressemeddelelse.