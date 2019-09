Trådt over tæerne: Vred buspassager slår kvinde for øjnene af søn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En bustur i Aarhus endte tirsdag dramatisk for en 23-årig kvinde, der var stået på bussen med sin søn og sønnens ven.

Undervejs på turen kom sønnen til at træde en anden kvindelig passager over tæerne, hvilket gjorde hende så rasende, at hun langede ud efter den 23-årige og gav hende en lussing.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Optrinnet skete omkring klokken 17.30 ved Paludan-Müllers Vej i Aarhus V.

Skældte ud

Den 23-årige kvinde har fortalt politiet, at den kvindelige passager højlydt gav sig til at skælde ud på både mor og søn, og at det herefter førte til en diskussion mellem de to kvinde.

Diskussionen endte ifølge flere vidner med, at den 23-årige fik en hård lussing af den anden passager - foran sønnen og hans ven.

Flere passagerer greb ind, og den 23-årige stod efterfølgende af bussen med de to børn.

Overfaldet blev fanget på kamera, og Østjyllands Politi undersøger nu sagen.