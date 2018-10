Træstub kastet ud fra højhus i Berlin dræber otteårig dreng

Søndag eftermiddag døde en kun 8-årig dreng på forfærdelig vis i den tyske hovedstad Berlin, da han blev ramt i hovedet af en træstub, der var blevet kastet ud fra et højhus, der er hele 15 etager højt.

Den kun 8-årige dreng Ibrahim stod på fortovet foran højhuset med sin BMX-cykel, hvor han var i gang med at lege med sin fætter samt flere andre børn, da den den store træstub pludselig væltede ned fra himlen og ramte ham i hovedet. Ifølge politiet er træstubben 50 centimer lang og 35 centimeter tyk. Den lille dreng døde på stedet af sine alvorlige kvæstelser. Hans fætter blev også ramt af træstubben. Han har fået flere skader i hånden. Det oplyser politiet om den uhyggelige sag, der har rystet borgerne i Berlin.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Berliner Zeitung, Bild, Hamburger Abenblatt og Stern

- Den lille dreng skulle lige til at træde i pedalen på sin cykel, da den store træstub ramte ham i hovedet. Den lyd glemmer jeg aldrig. Det var forfærdeligt, siger øjenvidnet 33-årige Sabine H. til Berliner Zeitung.

Det var denne store træstub fra et birketræ, der ramte den 8-årige dreng i hovedet. (Foto: Privatfoto)

Den otteårige Ibarahim er i øvrigt af tjetensk afstamning og har fire søskende. Politiet ved ikke på nuværende tidspunkt, om træstubben bevist blev kastet ud fra højhuset for at ramme Ibrahim, eller om han blot var et tilfældigt offer for den uhyggelig gerning.

Allerede i løbet af søndagen undersøgte politiet samtlige 15-etager i højhuset, hvorfra træstubben angiveligt er blevet kastet ud fra.

- Det er stadig ikke fastslået, fra hvilken højde træstubben blev kastet ud. Det skal politiets teknikere nu undersøge og fastslå. Vidnerne og beboerne i området skal nu udspørges. Og vi fortsætter efterforskningen, siger en talsmand fra politiet til det tyske medie Bild.

Politiets efterforskere gennemgik søndag aften samtlige etager i det 15-etager høje hus, hvorfra de formoder, træstubben er blevet kastet, og efterforskningen er fortsat i gang.

Sagen bliver i øvrigt nu efterforsket som en mordsag af det tyske politi.