Træt af regninger: Truede med C4-sprængstof

En 49-årig mand fra Vendsyssel blev ved Retten i Hjørring idømt 30 dages betinget fængsel og samfundstjeneste for at ringe og true en større medievirksomhed med sprængstoffer.

Det skriver Nordjyske.dk

Manden var angiveligt så træt af at få regninger, at han ringede til virksomheden, og truede med at bruge C4-sprængstof, hvis han fik så meget som en eneste regning mere. C4-sprængstoffet han truede med, er et militært sprængstof.

Truslerne fandt sted midt i marts i år.

Den 49-årige mand erkendte da også i retten, at han havde truet den pågældende medarbejder i den anden ende af røret, fortalte anklager Frederik Nielsen til Nordjyske.

Han forklarede yderligere i retten, at det var temperamentet, der løb af med ham.

Den 49-årige modtog dommen på stedet.