Trafik-razzia: Ræsede gennem by med 111 kilometer i timen

Påskefrokoster over hele landet er blevet aflyst på stribe, men det har ikke afholdt politiet fra at lave den årlige påskerazzia med fokus på spirituskørsel og fartsyndere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere politikredse, som alle forsikrer om, at færdselspolitiet skam er ude på vejene - Corona eller ej.

Samme antal kontroller

Fra Vestegnens Politi lyder det, at alt efter hvor travlt der er med Covid-19 sager, bliver der skruet op og ned for færdselsindsatsen i helligdagene:

- VI har selvfølgelig fokus på det, for vi ved godt, at selv om der måske er færre påskefrokoster, så er det stadig en tid, hvor vi ser flere spritbilister end i hverdagene, siger vagtchef Thomas Christensen.

Ræsede gennem byen

Vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup siger, at her laver man 'samme antal målrettede kontroller, som vi plejer'.

Det fik en 18-årig mand at føle, da han fredag aften ræsede gennem Randers og tilsyneladende troede, at han kørte på motorvejen.

På Udbyhøjvej var der nemlig hastighedskontrol i gang, og her målte en civil patrulje teenagerens hastighed til mindst 111 kilometer i timen i en 50 km-zone.

- Den civile patrulje kører efter bilen med det samme og bringer den til standsning, hvorefter kørekortet inddrages straks, siger Peter Tholstrup.

Kan se frem til kæmpe bøde

Når der er tale om en straksinddragelse af et kørekort må bilisten ikke køre videre. Der sad dog passagerer i bilen, men om de overtog rattet, melder historien ikke noget om.

Ifølge vagtchefen gav den 18-årige udtryk for, at han erkender at have kørt for stærkt. Han kan se frem til en bøde på mindst 6500 kroner.

Den 18-årige er dog ikke ene om at måtte grave dybt i lommerne. Da Midt- og Vestjyllands Politi i går lavede kontroller på Holstebro-motorvejen mistede ti bilister kørekortet. Den hurtigste kørte 192 kilometer i timen. Flere andre kredse har udsendt tweets om fredagens fangster.

Hvor travlt færdselspolitiet reelt har denne Corona-påske i forhold til andre år, og hvor mange der indtil videre er gået i fælden, har det ikke været muligt at få opklaret. Meldingen fra vagtcheferne er, at der først vil være et overblik efter påske.

Rigspolitiet oplyser ligeledes, at de først trækker nationale tal i næste uge.