Trafikkaos: Fire uheld på motorvejen

Flere forskellige motorveje er tirsdag morgen ramt af uheld. Værst ser det ud nord for København, hvor politiet har været tvunget til at spærre vejen

Opdateret 08.43: Ifølge Vejdirektoratet er der ryddet op efter alle de fire uheld, og trafikken skulle rulle nogenlunde normalt igen

Fire forskellige uheld skaber tirsdag morgen problemer på de danske motorveje.

Det drejer sig om uheld på Herningmotorvejen mod Aarhus mellem afkørsel 26 Hårup og rasteplads Silkeborg, Helsingørmotorvejen i sydgående retning ved Nivå og Sydmotorvejen nordgående ved både Greve og Herfølge.

Værst så det ud nord for København, hvor politiet vart tvunget til at spærre motorvejen. Det oplyser vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter til Ekstra Bladet. Nordsjællands Politi meldte dog kort før klokken 8, at de igen har åbnet for trafik.

Ifølge politiet skete uheldet uopmærksomhed, men ingen er kommet alvorligt til skade, oplyser Flemming Jensen, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Færdselsuheld på Helsingørmotorvejen i sydgående retning ved Nivå. Politi og redningspersonale er på stedet, Der er kun et spor farbart så kør forsigtigt og tag hensyn til politi og redningspersonale som arbejder på stedet. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 19. februar 2019

Færdselsuheld på Helsingørmotorvejen i sydgående retning ved Nivå. Politi og redningspersonale er på stedet, Der er kun et spor farbart så kør forsigtigt og tag hensyn til politi og redningspersonale som arbejder på stedet. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 19. februar 2019

På Herningmotorvejen meldes der i øjeblikket om en forlænget rejsetid på 45 minuter.

Fortsat uheld på E47 mod nord ved 34 Herfølge og 27 Greve N med lange kødannelser begge steder. — Dansk Trafikinfo (@DanskTrafikinfo) 19. februar 2019

Og den er såmænd også gal med kødannelsen flere steder på E47 mod nord. Både ved Herfølge og Greve er der kødannelse begge steder i nordgående retning.

Så har man fået ryddet op efter uheldet på #KøgeBugtMotorvejen nordgående ved 27 Greve Nord, og alle spor er igen farbare. #P4trafik https://t.co/T3HwHICC6D — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) 19. februar 2019

Opdateres...