Trafikkaos i Jylland

Skal du ud at køre på vejene omkring Horsens og Skanderborg onsdag, så kan du forvente at skulle holde i kø, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Afholdelsen af Smukfest og Pink-koncert vil nemlig forårsage massiv kø på vejene, heriblandt på E45 ved Skanderborg og Horsens. Trafikken vil være tæt fra middag til efter midnat onsdag.

- Der bliver tale om en dag med ekstraordinære trafikale omstændigheder ved Horsens og Skanderborg som følge af Pink-koncert og Smukfest, siger afdelingsleder Søren Carlsen Kjemtrup fra Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

- Både den kollektive trafik og privatbilismen bliver berørt.

Den massive kødannelse skyldes også, at Vejdirektoratet er i gang med at udlægge ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej omkring Skanderborg. Det betyder, at der kun er ét spor åbent i hver retning mellem frakørsel 53 Skanderborg S og 54 Ejer Bavnehøj mellem klokken 19 og 5.30 torsdag morgen.

Vejdirektoratet opfordrer gæsterne til Smukfest og P!nk-koncerten samt øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og at følge deres trafikråd. Dem kan du læse herunder.

For dig, der skal til Smukfest Kør i god tid. Trafikken vil være påvirket mellem kl. 12 og 21, og Vejdirektoratet forventer ekstra rejsetid med størst risiko for kødannelser mellem kl. 15 og 18.

Kommer du nord fra, skal du afsætte mellem ti og tyve minutters ekstra rejsetid i forbindelse med vejarbejdet med udlægning af ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Skanderborg.

Slå navigationen fra og kør efter de gule skilte i området med teksten 'Smukfest'

Hold dig orienteret, mens du kører. Hav for eksempel appen Trafikinfo åben, så den læser nyheder og akutte hændelser op for dig.

Hør radio og få meldingerne fra DR P4 Trafik.