Trafikkaos på motorvej

Lørdag formiddag er der massiv kødannelse på motorvejen ved Frøslev i retning mod Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. ´

Uha uha - lørdag er store skiftedag. Det skaber massiv kødannelse på MTV v. Frøslev mod DK. Vi har åbnet et ekstra spor. Benyt venligst det, eller find alternativ rute - evt. gennem Flensborg og via Kruså/Padborg grænseovergang. #politidk #ukadk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 21, 2018

Ifølge politiet skyldes den store trafik, at det i dag er store-skiftedag, og at mange danskere derfor enten er på vej hjem fra ferie eller er på vej på ferie.

På grund af den massive trafik er der blevet åbnet et ekstra spor.

Politiet anbefaler, at man finder en alternativ rute og eventuelt kører gennem Flensborg og via Kruså/Padborg for at afhjælpe kødannelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.