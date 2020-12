Trafikoffer i koma i fem uger: Sådan har hun det i dag

Den 21-årige mand, der er fængslet for et trafikdrab på en fem-årig pige, ventede på at komme for retten i anden trafiksag

21-årige Helmi Mossa Hameed, som sidder varetægtsfængslet for at have kørt en fem-årig pige ihjel på Peter Bangs Vej i Valby i oktober, har tidligere været impliceret i en trafikulykke, der fik alvorlige konsekvenser, skriver BT.

Men selv om ulykken skete tilbage i januar 2019 har den endnu ikke været for retten og er først berammet til april næste år.

Det fortæller advokat Lasse Dalberg, som er bistandsadvokat for en 26-årig kvinde.

Mere præcist sad Helmi Mossa Hameed bag rattet 19. januar 2019, hvor han i Ingerslevgade ifølge et anklageskrift i sagen med en for høj alkoholpromille og med alt for høj fart bragede ind i siden på en bil, der var i færd med at lave en u-vending.

Foto fra ulykken i 2019. Det var denne bil, den 26-årige sad i. Foto: Kenneth Meyer

I den bil sad tre personer, heriblandt den 26-årige kvinde, som blev så alvorligt kvæstet, at hun i fem uger lå i koma på Rigshospitalet. Hun havde brækket kæben, begge kraveben, en knogle i nakken og havde pådraget sig en hjerneblødning.

Hendes fire-årige datter, som var med i bilen, slap uden alvorlige kvæstelser, mens den 18-årige kvinde, der sad bag rattet, fik kraniebrud. Ulykken skete klokken 20.55 en søndag aften, og Helmi Mossa Hameed blev anholdt, men ikke fremstillet i grundlovsforhør.

Sygemeldt i to år

Lasse Dalberg fortæller til Ekstra Bladet, at den 26-årige kvinde stadig er mærket af ulykken. Hun har mistet sit fuldtidsjob og har den dag i dag følger efter ulykken i form af træthed, smerter og nedsat kraft i benene.

- Hun har været sygemeldt i to år og gennemgår noget rehabilitering i forhold til arbejdsmarkedet. Det vides endnu ikke, om det ender med, at hun skal i gang med noget fleksjob, eller om hun skal tildeles pension, siger advokaten.

Overfor BT stod han for nogle dage siden frem med sin undren over, at sagen fra dengang endnu ikke havde haft et retsligt efterspil. Han undrede sig, for som han siger, så bør samfundet reagere hurtigere på en sag om vanvidskørsel, hvor der er ofre.

Chokeret

Til Ekstra Bladet fortæller han, at hans 26-årige klient blev chokeret, da hun fandt ud af, at den samme mand nu er sigtet for trafikdrabet på den fem-årige. Ikke mindst fordi hendes egen datter har samme alder.

- Som skadelidt har man ikke sit fokus på en straffesag, men på at komme videre. Men så hører hun om det og bliver naturligvis chokeret, siger Lasse Dalberg.

Ifølge Lasse Dalberg burde sagen om ulykken i januar 2019 have været afsluttet for længst. Han ved ikke selv, hvad der er årsag til, at Københavns Politi og Københavns Byret har været så lang tid om at få sagen afsluttet.

- Selvfølgelig spiller corona ind, men det forklarer ikke det hele, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at sagen om ulykken i Ingerslevgade er berammet til at skulle afvikles i Københavns Byret i april 2021.

- Her vil det være naturligt at tage begge sager. Jeg kan ikke forestille mig, at det vil blive gjort på en anden måde, siger Lasse Dalberg.

Ekstra Bladet er lige nu i gang med at undersøge, hvad der er årsag til den langvarige sagsbehandling.

Helmi Hameed nægter sig skyldig, men erkender at have kørt bilen, der dræbte den fem-årige pige. Politifoto