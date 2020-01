Trafikuheld i København: Person flygtet fra stedet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand er flygtet, efter to biler kørte frontalt sammen på Søndre Fasanvej i krydset ved Roskildevej i København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Trafikuheldet, manden løb fra, skete klokken 8.29. Klokken 8.50 anholdte politiet en mand, de stærkt formoder er ham, der løb fra uheldsstedet.

- Han løb væk, og vi regner stærkt med, det er ham, vi finder i en lejlighed ikke langt fra stedet. Han har i hvert fald nøglerne til bilen, siger Leif Hansen, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Færdselsuheld i krydset Sdr. Fasanvej - Roskildevej er spærret. Vi arbejder på stedet. 1 part er flygtet fra stedet. Brandvæsen og Falck hjælper med at rydde op, så færdslen igen kan passere. Tidshorisont pt ukendt #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 14, 2020

Den anholdte mand vil ikke oplyse sit navn til politiet, og politiet har derfor ikke kunne identificere ham endnu. Men der er tale om en mand i 20'erne, oplyser vagtchefen.

- Indtil videre er han sigtet for at forlade uheldet uden at sikre sig, at alt er, som det skulle være. Og så nægter han at oplyse sin navn og samarbejde med politiet, og det bliver han også sigtet for, siger vagtchefen.

Politiet har kørt den unge mand til politistationen i Bellahøj for at sikre sig, at det er den rigtige mand, de har fat i.

Selvom et frontalt sammenstød lyder voldsomt, er der ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade. De to personer, der sad i den anden bil, er blevet kørt til tjek for at se, om de har fået et hovedtraume.

Hvordan trafikuheldet med de to biler involveret skete, ved politiet ikke endnu.

- Indvil videre har vi brugt krudt på at fange ham dér, siger Leif Hansen.

Brandvæsen og Falck arbejdede på stedet, men der er ryddet op.

Det var lukket for trafikken, men der er genåbnet for trafikken i alle retninger.