Trafikuheld: Person flygtede i varevogn

En person tog flugten i sin bil, efter personen havde kørt ind i en anden bil natten til torsdag i København.

Trafikuheldet skete klokken 1.31 i krydset mellem Roskildevej og Borgmester Fischers Vej, og der er ingen meldinger om alvorlig tilskadekomst.

Flugtbilisten er stadig på fri fod, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Den ene part er stukket af, og vi har ikke fundet den person. Vi har nogle spor at gå efter, så må vi se, hvad det kan føre til, siger han.

Politiet har ikke nogle signalement på gerningspersonen. Men Henrik Brix kan oplyse, at personen kørte fra stedet i en mørk varevogn med gule plader.

- Men den beskrivelse kan jo passe på ret mange biler, siger han.

Uheldet skulle være sket, da den ene part kører over for rødt i krydset.

Den påkørte part blev kørt på hospitalet for at blive tjekket for skader, men ifølge politiets oplysninger skulle der ikke være sket noget alvorligt.