Trafikuheld skaber stor kø

Et uheld på Holbækmotorvejen ved Høje Taastrup skaber torsdag morgen tung kø.

Det oplyser P4 Trafik på Twitter.

'Uheld på Holbækmotorvejen i retning mod København, lige ved 6 Høje Taastrup C under broen. Her holder der 3 biler og spærrer det venstre spor, hvilket tilføjer en tung kø til morgentrafikken,' skriver de og tilføjer, at oprydningen på stedet er afsluttet.

Vejdirektoratet oplyser også om uheldet på sin hjemmeside. Her oplyser de, at venstre spor er spærret, og at politi og vejhjælp er på stedet.

