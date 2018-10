Trafikuheld udviklede sig vildt: Slagsmål og knuste ruder

Et færdselsuheld på Ålholmvej i Valby endte i slagsmål mellem to personer, hvor den ene benyttede en krydsnøgle til at gøre skade på den andens bil

Klokken 17.53 modtog Københavns Politi en anmeldelse fra en person, som kørte forbi to bilister, der var kommet op at slås på Ålholmvej i Valby.

Da en patruljevogn kort efter blev sendt til stedet, var slagsmålet stadigvæk i gang, og de to aggressive bilister blev anholdt, forklarer vagtchefen hos Københavns Politi Christian Rohdin.

- Episoden starter med et færdselsuheld, hvor de involverede parter er blevet uenige. Vejen snævrer sammen, så man skal flette, og den bagerste bil kører op i den foran, siger vagtchefen og fortsætter:

- Herefter springer de to bilister ud af bilerne, og føreren af den bagerste bil har en krydsnøgle på sig, som han begynder at slå på den forreste bil med. Det får manden i den forreste bil til at sætte sig til modværge, og der bliver uddelt nogle slag, forklarer Christian Rohdin, der desuden kan oplyse, at den ene af de to personer, en 35-årig mand, efterfølgende blev kørt på skadestuen.

- Den aggressive part med skruenøglen blev tildelt nogle slag og måtte en tur på skadestuen med mindre skader, siger han.

Begge mænd, der er henholdsvis 35 og 24 år gamle, er sigtet for vold.

Den 35-årige fører af en sølv-grå Skoda Fabia stationcar steg ud af bilen og tildelte bilen foran flere slag med en krydsnøgle. Foto: Kenneth Meyer