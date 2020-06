Tragedie på behandlingscenter: Ung mand død

En 25-årig mand, der var indskrevet på behandlingscenteret Tjele Søgården i Nordjylland, er på tragisk vis afgået ved døden efter at have fået en anden beboers metadon. Dødsårsagen er endnu ikke fastslået.

- Der er fejlagtigt blevet givet forkert medicin til Malik, siger Jan Meincke, der er centerleder på Tjele Søgården.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den patient, der burde havde fået medicinen, og han forklarer, at han tager 60 mg metadon, som den afdøde mand ved en fejl har fået.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan metadon have dødelig udgang ved 40 mg, hvorfor en eventuel behandling med metadon skal indledes med en lav dosering.

Malik har aldrig været i metadonbehandling og var det heller ikke, da han ved en fejl fik metadon på Tjele Søgårdens behandlingscenter.

Det fik fatale konsekvenser, da den unge mand blev fundet livløs på sit værelse om morgenen 10. juni, hvorefter han blev fløjet til Skejby Sygehus med helikopter, oplyser hans mor til Ekstra Bladet.

- Jeg taler med en sygeplejerske fra Skejby akut-intensiv, og han fortæller mig, at det er en metadon-forgiftning, siger Maliks mor, der er dybt berørt af situationen.

Malik var ellers klar til et nyt liv uden misbrug, og få dage inden sit tragiske dødsfald havde Malik det bedre, end han havde haft længe, fortæller Maliks mor og papfar.

Dette bekræftes yderligere af et notat fra Malik logbog: 'Nu har jeg været her en uge, og det har været så hårdt, men dagen i dag har været så sjov og god', skriver han.

Iltsvigt

Ifølge Tjele Søgårdens centerleder, Jan Meincke, blev Malik observeret i løbet af dagen, efter han var blevet fejlmedicineret. De bestilte en ekstra vagt ind til at holde øje med udviklingen i løbet af natten, men alligevel blev den 25-årige fundet livløs i sengen om morgen.

Og det forhold kan vise sig at være kritisabelt. Fra Antidote Danmark er konklusionen klar. De beskæftiger sig på daglig basis med overdosis af metadon.

- Hvis jeg skal behandle en, der har fået en overdosis, og jeg skal behandle med naloxon (modgift til metadon), så vil jeg altid ringe 112. Og altid sørge for, at patienten bliver indlagt efterfølgende. Det er en fuldstændig almindelig procedure, lyder det fra Michael Lodberg Olsen, daglig leder hos Antidote Danmark, som ikke forholder sig til den konkrete sag.

Maliks mor bliver først gjort opmærksom på, at Malik havde fået metadon, da hun får det fortalt af en sygeplejerske på Skejby Sygehus. Desuden viser en hjernescanning en uhyggelig konklusion.

- På hospitalet bliver Malik hjernescannet, og scanningen viser, at han i over en time har været under massivt iltsvigt, siger Maliks mor.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvorfor behandlingscenteret bestilte en ekstra nattevagt i stedet for at indlægge Malik.

Vi har også forsøgt at få svar på, hvorvidt de har givet modgiften til metadon, naloxon, som ifølge Antidote Danmark ikke har nogen bivirkninger.

Ledelsen hos Tjele Søgården har ikke ønsket at svare på ovennævnte spørgsmål.

Mistænkeligt dødsfald

Politiet bekræfter, at de undersøger dødsfaldet som mistænkeligt.

- Vi har et dødsfald af overdosis af metadon, som vi i gang med at undersøge hændelsesforløbet i, lyder det fra politikommissær Christian Toftemark, Midt- og Vestjyllands Politi.

Liget skal gennemgå et retslig ligsyn, fordi politiet anser dødsfaldet som et mistænkeligt forhold. Svaret på obduktionen forventes fremlagt tirsdag.

Lægen, der havde ansvaret den pågældende dag, er ifølge centerets ledelse sendt hjem på orlov, mens myndighederne undersøger sagen nærmere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med lægen på behandlingscenteret, men han ønsker ikke at udtale sig.

Ekstra Bladet følger sagen ...