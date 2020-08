Tragedie på italiensk campingplads

To børn er dræbt efter at en skypumpe har væltet et træ på en italiensk campingplads

De blev vækket af et bump og af jorden der rystede under dem, før teltet faldt sammen.

Far, mor og bror undgik at blive ramt, men træet ramte to italienske søstre, der søndag morgen er afgået ved døden.

Det skriver italienske Corriere della Sera.

Skypumpen fløj ind over campingpladsen klokken syv om morgenen og fik et fire meter højt træ til at vælte ned over teltet.

Pigerne var tre og 14 år gamle. Den ene døde på stedet og den andens liv stod ikke til at redde på hospitalet.

Skulle ikke have været der

Familien skulle have været taget hjem dagen før, men faren tog en beslutning om at blive en nat mere.

Det fortæller TV 2s korrespondent, Eva Ravnbøl.

'De skulle have været hjemme lørdag aften, men valgte så at blive en ekstra nat og så ramte det her uvejr', siger Eva Ravnbøl til TV 2.

Chok i hele landet

Hele landet er i chok over dødsfaldet og premiereministeren i Italien Giuseppe Conte har også kommenteret på den tragiske hændelse.

'En ferie blev til en tragedie. Et kram og den dybeste medfølelse sendes til forældrene og familien', skriver han.

Hændelsen bliver nu undersøgt, men intet tyder på, at træet sad ualmindeligt løst.