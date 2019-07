Tragisk dødsfald: Tabte lille barn fra 11. etage på krydstogtsskib

En kun 18 måneder lille pige døde efter et fald fra 11. etage på et krydstogtsskib i havnen i San Juan i Puerto Rico søndag eftermiddag. Alt tyder på, at pigen døde, da hendes bedstefar i forbindelse med en leg gled på gulvet og derfor tabte sit barnebarn ud af vinduet på det store skib. Pigen faldt 45 meter gennem luften og landede på kajen i havnen, hvor kun kort efter blev erklæret død.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post, Independent og Metro

Det var en af de her passager-kahytter, at bedstefaren tabte sit barnebarn ud af vinduet. Arkiv-billede.(Foto: Ritzau Scanpix)

Den lille pige og hendes familie var på et krydstogt med skibet Freedom of the Seas, da ulykken skete.

Til det spansktalende medie Telemundo Pr har en passager sagt følgende om ulykken:

- Jeg kiggede ud af vinduet på grund af moderens skrig. Der var en vis tone i skriget. Et skrig, der var gennemsyret af stor smerte. Den slags skrig, som man ikke kan sammenligne med andre skrig.

Politiet i San Juan er netop nu ved at undersøge omstændighederne omkring dødsfaldet. Elmer Roman fra Departementet for Offentlig Sikkerhed, har til mediet Primera Hora oplyst, at ingen fra familien ind til videre er blevet interviewet i forbindelse med den tragiske sag.

- Det var en bedrøvelig og tragisk ulykke. Bedstefaren havde i forbindelse med en leg løftet pigen op til vinduet, da ulykken skete, siger Elmer Roman.

En talsmand fra selskabet 'Royal Caribbean' har udtalt følgende i forbindelse med ulykken:

- Vi er meget berørte over søndagens tragiske ulykke og vores tanker går til familien. Vi har eksperter til at hjælpe familien med alle former for hjælp, som de har brug for. I respekt for deres privatliv ønsker vi ikke at kommentere mere omkring ulykken netop nu, forklarede talsmanden om familien, der er fra staten Indiana i USA.

Ulykken skete i slutningen af en uges krydstogt, hvor skibet 'Freedom of The Seas' også havde besøgt øerne Antigua, St. Lucia og Barbados.