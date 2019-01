Tragisk dødsulykke: - Jeg når kun at se en hjelm og to skuldre

En mandlig bilist var torsdag tiltalt for uagtsomt manddrab, men da det kom frem, at motorcyklisten, som mistede livet, havde amfetamin i blodet, blev retssagen udsat

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En tragedie udspillede sig, da en 54-årig mand 24. maj 2018 klokken 07.30 overså en mandlig motorcyklist i Solrød.

Ulykken førte til, at motorcyklisten mistede livet.

Bilisten sad torsdag på anklagebænken i Retten i Roskilde, hvor han var tiltalt for uagtsomt manddrab ved at udvise manglende agtpågivenhed.

Han nægtede sig skyldig i tiltalen og var tydeligt berørt, da han afgav forklaring.

- Jeg holder stille i en kø, da jeg skal til venstre. Idet jeg drejer, hører jeg en lyd og når kun at se en hjelm og to skuldre, da mine airbags går af. Jeg får spændt mig af og ser, at manden ligger cirka ni meter fra fra bilen, forklarede han i retten.

Motorcyklisten kom kørende i den modsatte vejbane, da ulykken indtraf.

'Fløj seks meter op i luften'

Et vidne forklarede, at han i sin bil befandt sig 30 til 50 meter bag den nu tiltaltes bil, da kollisionen fandt sted.

- Motorcyklisten fløj seks meter op i luften, sagde vidnet, som gav den tiltalte mand et klap på skulderen efter at have afgivet vidneforklaring.

Efter ulykken blev der foretaget tekniske undersøgelser af ulykken samt bil og motorcykel.

Her kom det frem, at motorcyklisten inden kollisionen havde kørt mellem 70 og 79 kilometer i timen, og at selve sammenstødet fandt sted med 50 kilometer i timen.

Ydermere kom det frem, at motorcyklens forgaffel var knækket ved sammenstødet, hvilket indikerer, at det skete med en 'voldsom kraft'.

Amfetamin i blodet

I retten belyste forsvarer Carsten Brix, at obduktionsrapporten efter ulykken påviste en koncentration af amfetamin i blodet hos motorcyklisten.

- Jeg håber, at I har forståelse for, at jeg er nødt til at påpege det, henvendte forsvareren sig til motorcyklistens familie, som var tydeligt berørte på tilhørerpladserne.

- Jeg mener ikke, at det har betydning for sagen, sagde anklager Lisbeth Struck Jürgensen i retten.

Hun henviste til, at motorcyklisten ud fra de tekniske undersøgelser af ulykken havde kørt forsvarligt.

Oplysningen om amfetamin gjorde dog, at dommer Poul Hald Andersen udskød retssagen, da undersøgelser nu skal vise, om det kan have haft en betydning i sagen.