Tragisk drukneulykke: Redningsmandskab blev 75 minutter forsinket

På grund af en sluse kunne to reddere fra Dansk Søredningstjeneste kunne ikke komme frem og hjælpe ved den ulykke, der natten til torsdag kostede to mennesker livet

- Tid betyder alt.

Sådan lyder det fra André Christensen fra Dansk Søredningstjeneste, der natten til torsdag blev forhindret i at assistere ved en søredning i Øresund, efter en tragisk ulykke, der kostede to personer livet.

Han og hans makker kunne nemlig ikke sejle gennem slusen ved Sjællandsbroen i Københavns Havn.

Overrasket af uvejret: To omkom, da speedbåd kæntrede

Ved siden af sit arbejde som fysioterapeut er Andre Christensen frivillig ved søredningstjenesten, og sammen med sin makker Sune blev han sent onsdag aften kaldt ud til en ulykke i havet ud for Avedøre.

- Vi får kaldet ti minutter i elleve og rykker selvfølgelig på det. Da vi kommer ned og skal på vandet, er vejret blevet så dårlig, at vi knap kan se molehovedet på grund af regn og meget voldsomme lyn, fortæller han.

Makkerparret skulle sejle fra Lynetten i den nordlige del af Københavns Havn og ned til Avedøre syd for København, og på grund af vejret besluttede sig for at sejle gennem inderhavnen i stedet for rundt om Amager.

Kunne ikke komme gennem slusen

Undervejs stødte de dog på problemer. Ved slusen ved Sjællandsbroen kunne de nemlig ikke åbne slusen med den kode, som de havde fået til formålet.

- Da vi kommer frem, kan vi ikke komme til noget som helst.

- Vi står i tæskedårligt vejr i voldsomt nedbør og er meget, meget frustrerede fordi, vi skal ud til folk der er seks minutter væk. Vi er klar og bliver pludselig stoppet af en port.

Efter flere ubesvarede opringninger til havnefogeden fik de til sidst fat i Københavns Politi, som med hjælp fra havnefogeden fik åbnet slusen, men på det tidspunkt havde de allerede ventet i 75 minutter.

- Havnemesteren var der så hurtigt som muligt, men selvom alle trækker i den sammen retning, så går det alt for lang tid, inden man får fat i de rigtige mennesker.

To døde

Netop som de fik slusen op, fik André Christensen og hans makker besked om, at eftersøgningen var afsluttet. På det tidspunkt havde to personer reddet sig selv i land, mens en blev erklæret død på havnen, og en anden senere blev erklæret død på hospitalet.

- På vej tilbage brugte vi meget tid på at snakke og debriefe, fordi humøret var meget dårligt. Det var en følelse af at være trist, for vi var godt klar over, at det var ikke endt godt, fortæller André Christensen.

- Vi følte, at vi havde svigtet. Når man går ud med en intention om at hjælpe, og man så ikke kan komme til det, er det en meget stor skuffelse.

Ingen strøm på slusen

Morten Johansen, der er havnefoged for inderhavnen ved By & Havn, var ud for at åbne slusen for Dansk Søredningstjeneste midt om natten.

Han fortæller, at slusen er blevet misbrugt, og at By & Havn derfor har været nødt til at begrænse adgangen til den om aftenen og natten.

- Vi var nødt til at lægge spærring på, så der ikke var strøm på, efter klokken otte om aftenen. Det var fordi, der var misbrug uden for åbningstiden.

Havnefogeden erindrer ikke, at er sket før, at søredningstjenesten ikke kunne komme ud på opgave på grund af slusen, men alligevel vil man overveje, om episoden skal give anledning til at ændre nogle procedurer.

- Det var vi selvfølgelig tænkt meget på for at finde ud af, hvordan vi kan lave det endnu bedre. Søredningen kan ikke åbne selv, og der kommer en anden og skulle åbne for dem. I nat har vi snakket om, at de skal læres op i, hvordan man bruger slusen. Det er jo frivillige, der åbner slusen, siger Morten Johansen.