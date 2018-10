Traktortyv bider i asfalten: Skudt ned med strømpistol

Politiet i Florida prøvede at anholde en ung traktortyv, men måtte skyde ham med en en strømpistol, da han prøvede at stikke af

Da en ung mand med lidt for lange fingre 28. september var ude og cruise på en stjålet traktor, endte han i hænderne på ordensmagten.

Traktortyven med det borgerlige navn Charles McNeil blev nemlig blinket ind til siden af en betjent og kom i klammeri med betjenten, da han både nægtede at oplyse sit navn, blev knaldet for våbenbesiddelse og stak af.

Det skriver flere medier, heriblandt ABC7.

Ifølge politiet nægtede Charles McNeil at oplyse sit rigtige navn, men gav i stedet betjenten et falsk navn og ugyldigt kørekort.

Kniv og receptpligtige piller

Da McNeil blev kropsvisiteret, fandt politibetjenten en kniv og et pilleglas med receptpligtig medicin, og da betjenten derfor prøvede at anholde McNeil, blev han udadreagerende og tog benene på nakken.

Flugten varede dog ikke længe, da betjenten med det samme satte efter traktortyven. I fuld firspring jagtede han den undslupne McNeil, men allerede få sekunder ind i jagten greb betjenten til drastiske metoder. Frem hev han en strømpistol, sigtede på den undvegne tyv og skød, så McNeil gik direkte i asfalten og blev liggende.

Da han igen kom til bevidsthed, endte han med at oplyse sit rigtige navn og blev taget med på stationen. Ifølge politiet kan han se frem til at blive sigtet for episoden.

Ovenstående episode er ikke NcNeils første møde med ordensmagten. Tidligere på året blev han prøveløsladt efter at have været inde og sidde for besiddelse af stoffer.

Flygter som Superman

Tidligere på ugen delte Washington County Sheriff's Office videoen på deres Facebook-side, men den er efterfølgende blevet taget ned. Inden den blev fjernet, nåede den dog at få mere end 50.000 visninger.

Efterfølgende har flere brugere og medier delt videoen på Twitter. Og i modsætningen til, hvad man måske skulle tro, er kommentarsporet ikke fyldt med vrede bruger, der kritiserer politiet for voldelige metoder.

'Jeg troede, at fyren skulle til at flyve væk ligesom Superman... men det stikmodsatte skete', kommenterer en gut, der kalder sig Ace Kazmo.

'Fyren besluttede, at han fængsel ikke var en del af hans plan', skriver en bruger under navnet StanleyKubrickFan.

'Det er på samme tid det sjoveste og oprigtigt mest triste, jeg har set, muligvis nogensinde' lyder det dog fra brugeren Peter Tousingnant i en kommentar til videoen.

Se det mislykkede flugtforsøg i videoen ovenfor.

