Transkønnet kvinde fundet død i udbrændt bil

Politiet i Florida efterforsker lige nu mordet på en transkønnet kvinde.

23-årige Bee Love Slaters lig blev fundet i hendes bil, efter den blev brændt ned natten til 4. september i Florida.

Det skriver blandt andre NBC og New York Times.

Ifølge Human Rights Campaign er Bee Love Slater den 18. transkønnede kvinde, der er blevet dræbt i USA i 2019.

Politichef Susan Harrelle afviser over for Palm Beach Post at uddybe dødsårsagen. Hun fortæller, at politiet arbejder med en teori om, at Bee Love Slaters kønsidentitet kan være et motiv for mordet.

Kan være hadforbrydelse

Også Arlene Goldberg, en lokal LGBT-forkæmper, tror, at der er en stor sandsynlighed for, at der er tale om en hadforbrydelse. Men hun vil først omtale den som sådan, når de officielle myndigheder også gør det.

- Det kunne helt sikkert være en hadforbrydelse, for der er mange hadforbrydelser rundt omkring i landet, når det kommer til transkønnede grupper. Særligt de farvede af dem, siger Arlene Goldberg.

Politiet fortæller til NBC, at man stadig efterforsker mordet på Bee Love Slater.

- Vi kan endnu ikke sige, at det er en hadforbrydelse, da vi endnu ikke kender motivet, siger Susan Harrelle.