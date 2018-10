Transmand begik seksuelle overgreb i kvindefængsel

52-årige Karen White blev varetægtsfængslet i et kvindefængsel, mens hun afventede sin dom for voldtægt og blufærdighedskrænkelse over for børn

Egentlig blev Karen White født som en mand, men hun overbeviste de britiske myndigheder om, at han skulle afsone sin tid i et kvindefængsel, da hun anser sig selv som en kvinde.

Det skulle vise sig at være en dårlig idé.

Nu er to indsatte kvinder fra kvindefængslet blevet seksuelt krænket af Karen White.

Det skriver blandt andet The Guardian og Daily Mail torsdag.

(Billede af Karen White)

Skulle ikke være sket

Fængselspersonalet fandt hurtigt ud af, at Karen White kom med flere upassende bemærkninger til nogle af de kvindelige indsatte. Desuden begyndte transmanden at gnubbe sin penis på nogle af kvinderne.

Det førte til, at Karen White skulle for retten igen, efter at to kvinder anklagede hende.

I retten kunne dommeren, Christopher Batty, konstatere, at Karen White brugte sin transkønnet persona til at komme tæt på de sårbare kvinder i fængslet.

- Du er et monster og yderst manipulerende. Du er en fare for samfundets kvinder og børn, fortalte Christopher Batty til Karen White i retten.

Karen White står til otte et halvt år i fængsel og skal afsone sin straf i et mandefængsel.

De britiske myndigheder fortæller, at Karen White aldrig skulle have tilbragt tid i et kvindefængsel.

- Undskyld, lyder det.