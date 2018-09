Transseksuel i kvindefængsel tilstår seksuelle overgreb på medindsatte

51-årige Karen White, der er født som mand, men identificerer sig selv som en kvinde, har erklæret sig skyldig i to tilfælde af seksuelt overgreb i kvindefængslet New Hall Prison i den britiske by Wakefield.

Overgrebene fandt sted mellem september og november 2017, kom det ifølge blandt andre The Telegraph og BBC frem i retten i Leeds.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Facebook

Den indsatte blev tilbage i 2001 dømt for et sexovergreb på et barn. I 2016 blev hun sigtet for gentagne voldtægter af en kvinde. I forbindelse med dommen fortalte hun myndighederne, at hun identificerede sig selv som en kvinde og blev derfor sendt til New Hall Prison for at afsone. Karen White, der er født som Stephen Wood, var på det tidspunkt gået i gang med at skifte køn, men havde endnu ikke gennemgået alle operationer, da hun fik sin fængselsdom.

I forbindelse med høringen, hvor Karen White indrømmede at have begået seksuelle overgreb i fængslet, indrømmede hun desuden et andet tilfælde af voldtægt. Et overgreb, som er begået uden for fængslets mure.

Karen White er nu blevet flyttet til et andet fængsel, der udelukkende har mandlige indsatte. Hendes straf bliver udmålt 11. oktober i retten i Leeds.