Tre år efter Emilie Meng-drab: Familie forlanger forklaring

Fejl i politiets it-system kan have haft fatale konsekvenser for politiets mulighed for at fange gerningsmand, siger Meng-familiens advokat

Familien til dræbte Emilie Meng fortjener at få at vide, hvilken konkret betydning det har for efterforskningen, at der for fem måneder siden blev fundet fejl i et it-system, der behandler rådata fra teleselskaberne.

Det hævder bistandsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen på tre-årsdagen for Emilie Mengs forsvinden.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen fået leveret data fra teleselskaber med oplysning om mobilbrugere ved Korsør Station, hvorfra Emilie Meng forsvandt. Og fra Regnemarks Bakker på Midtsjælland, hvor hendes lig blev fundet juleaftensdag.

Manglende oplysninger

Fejlen blev opdaget i februar og har betydet, at politiet indtil fejlen blev opdaget, ikke har fået alle oplysninger om mobilbrugere. Derfor kan politiet potentielt have manglet oplysninger om gerningsmanden i knap tre år.

Mai-Brit Storm Thygesen har henvendt sig til politiet flere gange for at få at vide, hvad konsekvensen af fejlen er. Men hun har ikke kunnet få oplyst noget som helst.

Der er sandsynlighed for, at gerningsmanden har haft en mobiltelefon på sig, da han natten til 10. juli 2016 er kommet i kontakt med Emilie Meng på Korsør Station og senere efterlod hendes lig ved Borup på Midtsjælland. Foto: Privat og Per Rasmussen

Mundkurv undrer

Nu kræver hun en forklaring.

- Mit synspunkt er, at familien fortjener at få en redegørelse. Hvad er der i denne her fejl. Vi konstaterer, at politiet har arbejdet ud fra et ufuldstændigt grundlag. Det kan have været ganske fatalt. Derfor undrer det mig, at politiet har givet hinanden mundkurv på, siger Mai-Brit Storm Thygesen til Ekstra Bladet.

Vigtige datoer i Emilie Meng-sagen * 10. juli 2016: Emilie Meng meldes savnet. Hun skulle have været på arbejde som kirkesanger i Korsør Kirke søndag, men mødte ikke op. Emilie Meng blev sidst set klokken 4 samme morgen, da hun tog afsked med sine to veninder ved Korsør Station efter en bytur i Slagelse. Fra stationen skulle hun gå cirka to kilometer alene gennem byen for at nå hjem til forældrenes hus i byens centrum. * I oktober kommer det frem, at en 33-årig mand i august har været anholdt og sigtet for drabet på Emilie Meng. Men det viste sig, at han ikke havde noget med sagen at gøre. * Politiet ransager også en adresse i Korsør fem gange. En af ransagningerne kom i stand, efter at naboer havde meldt to personer til politiet. Anmelderne havde aflyttet adressen, og de mente at have hørt lyde fra en indespærret person. Politiet fandt ikke noget. * 24. december: En person finder om eftermiddagen en død person i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup på Sjælland. * 25. december: Politiet oplyser, at personen, der blev fundet i søen ved Borup, er Emilie Meng. Hun er altså blevet fundet død mere end 60 kilometer fra Korsør Station, hvor hun tog afsked med sine veninder. Det kommer frem, at politiet formoder, at Emilie Meng er blevet anbragt i søen på dagen for hendes forsvinden eller i dagene umiddelbart efter. * 20. juni 2017: Politiet efterlyser en hvid Hyundai i30 - eller en bil, der ligner den. Det sker, efter at en britisk ekspert har analyseret en overvågningsvideo fra Korsør Station, som i tidsrummet omkring Emilie Mengs forsvinden ses køre på p-pladsen foran stationen. * 18. juni 2019: Rigspolitiet oplyser, at der er fundet fejl i et konverteringsprogram, der behandler udleveret rådata fra teleselskaberne. Fejlen har betydet, at politiet ikke ahr fået udleveret alle oplysninger om mobilbrugere på de telemaster, der er blevet undersøgt.

Taskforce nedsat

Sidste år kritiserede Emilie Mengs familie efterforskningen og fik sat et møde i stand med rigspolitichefen, rigsadvokaten og politidirektøren for Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi.

Ifølge Emilie Meng-familiens advokat har hendes familie ikke fået mere at vide om efterforskningen, end offentligheden har fået at vide. Privatfoto

Emilie Meng er fundet død

Det skete, efter at Storm Thygesen først havde foreholdt daværende justitsminister Søren Pape Poulsen familiens synspunkter.

Mødet gjorde, at der blev nedsat en taskforce, der skulle gennemgå efterforskningen. Under arbejdet blev datafejlen opdaget.

Politi afviser udtalelse

Hverken Emilie Mengs familie eller offentligheden har hidtil kunnet få at vide, om det er politiets opfattelse, at fejlen har haft alvorlige konsekvenser for efterforskningen.

Politiinspektør Klim Kliver står i spidsen for efterforskningen sammen med kollega Søren Ravn-Nielsen. De mangler det vigtigste - anholdelsen af en gerningsmand. Foto: Per Rasmussen

Og det er der en grund til, oplyser politidirektør hos Sydsjællands Politi Lene Frank. Hun fortæller, at der ikke vil blive fortalt yderligere, før den uvildige taskforce leverer en redegørelse.

- Mens det arbejde pågår, finder politiet det rigtigst ikke at udtale os yderligere om sagen, skriver hun til Ekstra Bladet.

Politi jagter stadig gerningsmand

Drabet på 17-årige Emilie Meng er en dybt alvorlig og tragisk sag, og politiet har efter tre år ikke smidt håndklædet i ringen, når det gælder forsøget på at finde gerningsmanden.

Det siger politikredsens direktør Lene Frank til Ekstra Bladet.

- Vi afsøger hele tiden muligheden for enten at finde nye spor eller udlede nye spor af det materiale, vi allerede har i sagen, siger politidirektøren.

Et af sporene i sagen er en overvågningsvideo fra ankomsthallen på Korsør Station. Ud gennem vindfanget kan man ane en bil, og det er sandsynligt, at der er tale om en hvid Hyundai i30, siger en ekspert. Foto: Politiet

Samtidig fortæller hun, at efterforskningen ikke er lokalt forankret alene.

- Vi trækker på ekspertbistand fra andre dele af politiet.

Holder oplysninger tilbage

Politiet har hele tiden været forsigtige med at oplyse, hvad politiet rent faktisk har af materiale, der kan bruges som bevisførelse, hvis en person på et tidspunkt skulle blive sigtet.

Jagten på Emilie Mengs morder fortsætter, oplyser politidirektøren ved Sydsjællands Politi. Foto: Per Rasmussen

Det gælder eksempelvis oplysninger fra den retsmedicinske erklæring efter undersøgelsen af Emilie Mengs lig. Oplysninger fra en sådan erklæring kan i nogle tilfælde fortælle noget om gerningsmanden.

- Af hensyn til efterforskningen kan vi ikke kommentere på konkrete forhold i sagen, men vi fastholder fokus på at finde gerningsmanden, siger Lene Frank.

