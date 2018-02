Tre år efter terrorangrebet: Det har det betydet for Danmark

To dræbte, seks sårede politifolk og en nation i chok.

Det var resultatet efter en intens nat for præcis tre år siden, da København blev ramt af terror.

Den dengang 21-årige Omar el-Hussein angreb først Krudttønden på Østerbro, hvor han dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard, derefter dræbte han Dan Uzan, der stod vagt uden for synagogen i Krystalgade i Indre København.

Sådan blev Danmark ramt af terror

Danskerne frygter stadig terror

Siden terroranslaget mod København i 2015 har Europa været udsat for flere store terrorangreb. De har adskilt sig fra det i København ved at være rettet mod helt tilfældige mennesker.

Trygfondens tryghedsmåling fra 2017 viser, at 55 procent af danskerne mener, at Danmark sandsynligvis ville blive udsat for et terrorangreb inden for det næste år.

Se også: Unge jøder og muslimer tildeles Finn Nørgaard-pris

Folk har ikke ændret adfærd

Men selvom undersøgelser viser, at danskerne frygter terror, har terroranslaget mod København ikke haft stor indflydelse på danskernes adfærd, ifølge terrorforsker ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Carsten Bagge Laustsen.

- Det har ikke haft den store betydning, fordi ofrene var få og ikke tilfældigt udvalgt og derfor fik angrebet nok ikke samme effekt som de fx de lastbilangreb, vi har set i andre lande, siger han.

At danskerne ikke har ændret adfærd, kan have noget at gøre med terrorens karakter, mener han.

- Det er svært at sikre sig mod terror på samme måde, som man kan sikre sig mod andre former for kriminalitet. Derfor ville det heller ikke give meget mening at ændre adfærd. Hvis terroren rammer helt tilfældigt, er det faktisk et godt argument for ikke at forholde sig aktivt til den, siger han.

Omars barndomsvenner: Det, han har gjort, er rigtigt

Politiarbejdet har ændret sig

Selvom danskerne ikke forholder sig til terroren, er der andre, der har været nødt til det. Politiets arbejde har ændret sig meget.

- Politiet er blevet meget mere alvorligt siden angrebet, og det er gået op for mine kollegaer, at vi ikke bor i en lille andedam og der faktisk er nogen, der vil os det ondt, siger Michael Bergmann Møller, der er formand for Københavns Politiforening.

Selvom politiet forsøger altid at være beredte, kom anslaget stadig som en overraskelse.

- Vi var godt klar over, at vi ikke er fredede, men havde nogen fortalt mig, at politiet ville blive beskudt inden for nærmeste fremtid, havde jeg nok bedt dem gasse lidt ned, siger fomanden.

Et bedre rustet politi

Lidt over et år efter anslaget udtrykte Hovedstadens betjente bekymring over ikke at være rustet til endnu et terrorangreb.

Michael Bergmann Møller understreger dog, at politiet i dag er bedre rustet end de var i 2015.

- Vi har bedre muligheder for at nedkæmpe en terrorist i dag end vi havde dengang, siger han.