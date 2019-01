Tre-årig forsvandt sporløst i tre dage: Nu er han fundet i live i en tornebusk

Det tog tre slidsomme dage for et eftersøgningshold i staten North Carolina i USA at finde den kun tre-årige Casey Hathaway i live i et tæt skovområde, hvor han mirakuløst havde overlevet i frysende temperaturer med voldsom regn.

I tre dage gennemsøgte politi og frivillige redningsfolk især et område på fire kvadratkilometer med tæt skov i nærheden af, hvor Casey var sporløst forsvundet, da han legede sammen med sin storesøster og sin kusine i baghaven til sin bedstemors hus.

På tredjedagen fik politiet imidlertid et tip, der ledte politiet hen til et område, hvor de pludselig kunne køre den lille Casey kalde på sin mor. Chip Hughes fra Craven County Sheriff's Office fortalte ved et efterfølgende pressemøde, at eftersøgningsholdet herefter fulgte Caseys råb på sin mor ca. 50 meter ind i det tætte skovområdet gennem et sumpet område, hvor de fandt den lille dreng. Her sad han våd og forkommen fastklemt i tæt krat og tornebuske.

- Han var meget kold, men han var levende og han kunne svare på vores spørgsmål, forklarede Chip Hughes.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og ABC News

Tre-årige Casey er nu genforenet med sin mor Brittany og sin søster, der kan ses i baggrunden af billedet. (Foto: Privatfoto)

I forbindelse med Casey's sporløse forsvinding tre dage før, havde hans bedstemor ledt efter ham i 45 minutter, før hun ringede til alarmcentralen. Her sagde hun ifølge CNN følgende:

'Han vandrede rundt i skoven, og vi kan ikke finde ham. De andre to børn kom hjem til huset, men efterlod ham i skoven. Han er gået et eller andet sted hen i skoven, og vi kan ikke finde ham'.

Sådan forklarede den desperate bedstemor om sit barnebarns forsvinden til alarmcentralen 911.

Herefter blev der sat en storstilet eftersøgning i gang med deltagelse af politiet, FBI, NCIS, US Marine Corps og masser af frivllige. Dykkere blev også sendt ned for at undersøge nærliggende vandhuller i området. På et tidspunkt blev vejrforholdene så dårlige, at politiet nægtede de frivillige at deltage i ettersøgningen.

Casey overlevede tre dage i et tæt skovområde i frysende temperaturer og i hård regn. (Foto: Craven County Sheriff's Office )

Politichefen Chip Hughes var bekymret over de meget lave temperaturer, der nærmede sig frysepunktet. Men på trods af de livsfarlige vejrforhold, især for et lille barn, blev tre-årige Casey fundet i live.

- Den lille fyr er glad, og hans forældre er selvfølgelig lykkelige, fortæller Chip Hughes.

Og Casey's mor Brittany Hathaway fortalte, at hendes søn er i bedring.

- Han er nu oppe af sengen og taler allerede om, hvad vi skal se på Netflix. Og det er et godt tegn, forklarede Brittany Hathaway.

Casey er også begejstret for at se sin søster igen. (Foto: privatfoto)

Den lille Casey's faster, Breanna Hathaway var også begejstret for, at hendes lille nevø var i live. Det skriver hun på facebook:

'Casey er sund, smilende og taler, Han fortalte, at han hang ud med en bjørn i to dage. Gud sendte ham en ven, der holdt ham i sikkerhed. Gud er god. Mirakler sker.'

Jeff Millard fra North Carolina har også hyldet lille Casey på facebook, hvor han kalder den tre-årige dreng for en vaskeægte sej fyr og skriver følgende:

'Du er måske en sej fyr. Men du er altså ikke Casey Hathaway. Tre år gammel og opholder sig tre dage i skoven i det østlige North Carolina. Sej fyr. Tak Gud.

Herunder kan du politiets opslag på facebook omkring fundet af den lille Casey.