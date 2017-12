Tre-årig skyld i mest drabelige brand i New York i årtier

12 personer er dræbt i New Yorks mest drabelige brand i et kvart århundrede

En tre år gammel dreng kan være skyld i New Yorks mest drabelige brand i nyere tid, der har taget livet af 12 personer.

Det oplyser de amerikanske myndigheder, som mener at branden startede, efter den lille dreng havde leget med komfuret i en lejlighed på første sal.

Det skriver The Washington Post.

Branden brød ud omkring klokken syv torsdag aften lokal tid i et fem-etagers højt lejlighedskompleks i Bronx. Det har ifølge myndighederne været den værste brand siden en brand på en natklub i Bronx i 1990. Her omkom 87 personer.

Mindst fire børn døde

- Det her er den værste brand-katastrofe, vi har set i byen i minimum 25 år, sagde Bill de Blasio, borgmesteren i byen, til en pressekonference torsdag aften.

Brandkommisær Daniel Nigro var ligeledes chokeret, selvom hans afdeling har rigeligt erfaring med brande.

- Vi er meget chokeret over det store tab her, sagde han.

I branden døde 12 personer, hvor fire af dem var børn. På et, to, syv og 19 år. Et andet barn, skulle muligvis også være iblandt, men her kender myndighederne endnu ikke alderen.

Flygtede igennem vinduet

59-årige Thierno Diallo, som boede i stuen var meget forvirret, da han pludselig blev vækket af brandvæsnet, som hamrede på hans dør.

Det fortæller han til AP.

- Først da jeg hørte folk råbe, at der var brand i bygningen, forstod jeg. Jeg høre nogle råbe, OH! Ild, Ild, Ild.

Thierno Diallo var en af de heldige, som overlevede. Han kunne nemlig flygte fra lejligheden igennem sit badeværelsevindue.