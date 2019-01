Tre af Danmarks farligste fanger vil løslades: Her er rettens afgørelse

Tre af Danmarks farligste fanger har tilsammen siddet over 60 år i fængsel, men ingen af dem bliver løsladt endnu.

Det bestemte retten i Svendborg i dag, hvor retten gav afslag på afslag på afslag til de tre forvaringsdømte Ahmet Erbas, Peter Kronholm og Kimber Andersen.

De afsoner i Nyborg Fængsel og Politigårdens Fængsel, og retten i Svendborg mente ikke, at der var grundlag for at løslade dem nu. Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, der løber, indtil en dommer slipper dem fri. Det kaldes en 'prøveudskrivning', når der er tale om forvaring.

I tre retsmøder 20. december sidste år forsøgte de tre dømtes advokat Karoline Døssing Normann at overbevise retten om, at nu var det på tide, at Ahmet Erbas, Peter Kronholm og Kimber Andersen kom på fri fod.

Men retten i Svendborg oplyser til Ekstra Bladet, at de alle har fået afslag. De nærmere begrundelser vil fremgår af kendelserne, som endnu ikke er offentlige.

Ahmet Erbas, 52, fik forvaring i år 2000 i Højesteret, men har samlet siddet i fængsel i 30 år. Han var i sin tid livvagt for bandelederen Danny Abdalla fra 'Den Internationale Klub', og medvirkende i TV-dokumentarerne 'Fangerne - livet i fængslet'.

Han blev dømt til forvaring, da han skød tre tæer af højre fod på en rival, og han blev i en mentalundersøgelse anset for farlig, følelsesmæssigt afstumpet og svært personlighedsafvigende.

I 2014 afviste retten i Glostrup at ophæve forvaringsdommen, så han kunne udvises til Tyrkiet. Han er også dømt til udvisning for bestandigt.

Peter Kronholm, 55, kendt som 'Klædeskabsmorderen' og 'Mr. Smiley' kvalte i 1994 sin eks-kæreste i hendes lejlighed i Laksegade i København og skjulte liget i et klædeskab, så han senere kunne skaffe sig af med det.

Han fik 15 års fængsel. Med i dommen var også et gidsel-røveri og brandstiftelse i et bordel.

Han blev prøveløsladt i 2003, og etablerede et bordel i sin lejlighed på Østerbro, hvor han i 2006 overfaldt en 26-årig 'telefonpige', lagde hende i håndjern, gav hende tape for munden, trak en plasticpose over hendes hoved og strammede et sjippetov om hendes hals.

Men sjippetovet knækkede, og i det samme ringede hendes mobiltelefon, så Peter Kronholm stoppede overfaldet. Han blev nervøs, da han blev klar over, at hendes ven ventede i en bil nede på gaden. Den 26-årige følte sig overbevist om, at han ville dræbe hende og rulle hende ind i plastic, der lå klar på gulvet.

Retslægerådet anbefalede forvaring, fordi en mentalundersøgelse - for anden gang - viste, at han var så personlighedsforstyrret og farlig, at forvaring var nødvendig for at undgå ny kriminalitet. 18. januar 2008 idømte Højesteret Peter Kronholm forvaring.

I fængslet læser Peter Kronholm psykologi.

Kimber Andersen, 45, blev i april 2006 idømt forvaring i Højesteret efter et drabsforsøg på en mand, der tidligere havde vidnet mod ham. Han blev kørt ud i en skov og skudt to gange med et oversavet jagtgevær, men overlevede, fordi han tilfældigt blev fundet af en forbipasserende.

Inden forvaringsdommen var han dømt 10 gange for blandt andet røveri, trusler, våbenloven og uagtsomt manddrab. Han er blevet flyttet rundt mellem mange fængsler og har fået disciplinærstraffe for blandt andet trusler mod fængselspersonale og besiddelse af hash.

I 2018 sad han isoleret i 291 dage, fordi fængslet ikke mente, at der var nogen indsatte, der var egnet til fællesskab med ham.

