Tre anholdt efter mistænkeligt forhold

Københavns politi har onsdag morgen anholdt tre personer for et mistænkeligt forhold

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224

Tre personer er anholdt ved Christmas Møllers Plads i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Ved syvtiden fik vi en henvendelse om et mistænkeligt forhold, hvilket har ført til anholdelsen af tre personer, siger Henrik Suhr, presseansvarlig, Københavns Politi.

- Der er tale om et overfald på en person, som vi i øjeblikket efterforsker, tilføjer han.

Politiet har afspærret et større område på stedet, hvor flere efterforskere leder efter tekniske spor. Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har politiet haft travlt med at fotografere de tre anholdte fra alle vinkler. Den ene person fik især fotograferet sine hænder, og politiet spurgte tilsyneladende indtil noget, som de kunne se under hans negle.

Lige nu har politiet sat et telt op, hvor de arbejder. To af de anholdte blev anholdt nær vandet ved Christmas Møllers Plads, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet, mens den tredje blev anholdt på den anden side af gade omkring 100 meter væk.

Alle anholdte er iført DNA-dragter, som bruges for at sikre eventuelle spor på dem.

