Tre anholdt efter mulig skudepisode

Københavns Vestegns Politi har anholdt tre personer efter en mulig skudepisode i Høje Gladsaxe.

En af de anholdte blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup kort efter klokken 15. Der var tale om en 27-årig mand, som er sigtet for at besidde skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Af sigtelsen, der blev læst op, fremgik det, at man mener, manden har skudt efter nogen eller noget, men anklageren kunne endnu ikke præcisere hændelsesforløbet.

Den anholdte nægter sig skyldig, men ønskede ikke at udtale sig i retten. Efter oplæsning af sigtelsen blev dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning, og pressen blev sendt udenfor igen.

Episoden fandt sted tidligt i morges. Vestegnens Politi modtog klokken seks en anmeldelse om, at nogen havde hørt et brag i området. Sagen blev derefter undersøgt i løbet af morgenen og formiddagen.

Både teknikere og hundepatruljer var til stede.

Den mobile politistation er til stede på gerningsstedet som en tryghedsskabende indsats .