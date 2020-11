Tre anholdt efter uheld: Politi søger vidner

Københavns Vestegns Politi søger vidner til et færdselsuheld og har indtil videre anholdt tre personer

Fredag aften er der sket et færdselsuheld på Motorring 3 fra Avedøre mod Lyngby ved Rødovre med to implicerede biler, en hvid Audi og en KIA.

I den forbindelse har Københavns Vestegns Politi anholdt tre personer og efterlyser nu vidner til uheldet, oplyser de til Ekstra Bladet.

De tre personer er blevet anholdt for at sikre, at de ikke stikker af.

- Audien er set køre for stærkt og uhensigtsmæssigt, og vi har nogle vidner, der siger, at Audien kører meget hurtigere end de andre biler på vejen.

- Vi har dog nogle personer i bilen, som ikke selv mener, at de har kørt den bil. Vi har derfor brug for at høre fra vidner, der har set uheldet og også optakten til det, siger vagthavende Torben Wittendorff til Ekstra Bladet.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at nogle af de implicerede personer er kørt til undersøgelser på hospitalet som følge af uheldet, men at der umiddelbart ikke er tale om alvorlig tilskadekomst.

En bilinspektør er desuden blevet kaldt til stedet.

Hvis du har set noget, kan du ringe til politiet på telefon 114.