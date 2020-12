Tre anholdt for skud i Vollsmose

Efter politiet har været tilstede i Odense det meste af tirsdag, er det nu meldt ud, at tre er anholdt for en skudepisode

'Fyns Politi har i forbindelse med dagens efterforskningsaktion i Vollsmose, foretaget anholdelser af tre personer, som sigtes for ved skud at have forvoldt alvorlig fare for andre personers liv og førlighed samt ulovlig våbenbesiddelse,' skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse om dagens anholdelser i Odense.

Anholdelserne kommer i kølvandet på en skudepisode 14. november tidligere år. De tre vil formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Ud over anholdelserne har politiet været ude med hunde, ligesom en række ransagninger har fulgt med aktionen.

Omkring middagstid kunne Ekstra Bladet berette, hvordan politiet var i gang med en stor aktion i Vollsmose. Gennem dagen har politiet været tilstede i området, men ordensmagten har ikke ønsket at fortælle, hvad de lavede der. Flere betjente har båret skudsikker vest, men det skyldes ikke den konkrete politiopgave, sagde Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi tidligere på dagen.

- Området er en visitationszone og en skærpet straf-zone, og som udgangspunkt har alle betjente i et sådant område vest på, siger Pedersen-Reng.

Politiet ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

