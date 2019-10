Tre anholdt: Havde 17 illegale vietnamesere med i bilen

Inden for få timer indsamlede tysk politi 17 illegale vietnamesere, der var på ind i Tyskland.

Det skete i forbindelse med en aktion, som det tyske forbundspoliti, Bundespolizei, gennemførte mandag på en rasteplads i det sydøstlige Tyskland kort efter den tjekkiske grænse, skriver Bundespolizei i en pressemeddelelse.

De 17 asiater sad stuvet godt og grundigt sammen, viser billeder, som politiet har offentliggjort i forbindelse med aktionen, der netop var rettet imod smugling og menneskesmugling.

Kort før kl. 17 røg de første vietnamesere i nettet, da politiet kontrollerede en minivan, der blev ført af en 31-årig ukrainsk statsborger.

Sådan tog det sig ud, da en østeuropæer havde illiegale vietnamesere med sig i bilen. Foto: Bundespolizei

I alt havde han syv illegale med sig i bilen. Ukraineren blev anholdt.

Godt en time senere blev en 22-årig ungarsk mand anholdt, der var kørende i en Ford Focus, og som havde fem vietnamesere uden gyldige papirer med sig i bilen.

Tredje fangst gjorde politiet godt seks timer senere - kort før midnat - hvor en 47-årig ukrainsk mand havde de sidste fem vietnamesere med i bilen.

Anholdelserne har nu medført, at de tyske myndigheder har åbnet en efterforskning, der skal klarlægge om der er en sammenhæng imellem de tre forsøg på indsmugling af de 17 østasiater.

Det er kun få dage siden, at engelsk politi fandt 39 døde asiater i en container i Sussex. I første omgang gik formodningen på, at der var tale om kinesere, men efterfølgende formodes det, at de døde var fra vietnam, der på ulovlig vis forsøgte at komme til England ved hjælp af kyniske menneskesmuglere.

De 39 døde tilsyneladende af iltmangel i den trange container.