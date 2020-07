Tre anholdt: Politiaktion mod hashhandlen i Nørrebroparken

Efter flere ugers intens efterforskning har Københavns Politi i dag slået til mod flere af dem, der leverer hash til sælgerne i Nørrebroparken.

Det oplyser leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Rune Nielsen, til Ekstra Bladet.

Den koordinerede aktion har fundet sted på en række adresser i og omkring København.

Tre personer er indtil videre anholdt. De forventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag, oplyser politiet.

Her er Københavns næststørste hashmarked

- Det er en forholdsvis omfattende aktion, hvor vi rammer forsyningskæden til den hashhandel, der finder sted i Nørrebroparken, siger Rune Nielsen.

Aktionen fortsætter onsdag eftermiddag og politiet kan ikke udelukke, at der vil blive foretaget flere anholdelser.

- Vi har længe haft et stort fokus på Nørrebroparken og foretager jævnligt anholdelser af sælgerne. I dag er vi gået efter deres forsyninger. Det er vi ikke færdige med, så der kan sagtens komme flere anholdelser i løbet af den næste tid, siger Rune Nielsen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Nørrebroparken er blevet omdrejningspunkt for Københavns Næststørste hashmarked.

Særligt under corononedlukningen af landet, hvor Pusher Street på Christiania i en periode ligeledes var lukket ned, har parkens pushere haft kronede dage.

- Det et hashsalg, der foregår åbenlyst, og vi vurderer, at det foregår på daglig basis og er organiseret, siger Rune Nielsen, der oplyser, at Københavns Politi har en løbende og omfattende indsats omkring Nørrebroparken både i forhold til bekæmpelse af hashhandel og en mere generel og tryghedsskabende patruljering fra nærpolitiets side.