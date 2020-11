Tre personer, der er mistænkt for at stå bag spektakulært kup, er blevet anholdt

Tysk politi har anholdt tre personer, der er mistænkt for at stå bag et spektakulært kup mod et museum i Dresden sidste år.

Det oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AFP. Tyvene slap blandt andet afsted med en diamant til en værdi på omkring 81 millioner kroner.