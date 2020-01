Tre biler i færdselsuheld: Ét spor farbart

Kun ét spor på en strækning på Hillerødmotorvejen er farbart onsdag morgen.

Vognbane to og tre er nemlig blevet spærret, efter tre biler er kørt sammen på Hillerødmotorvejen fra Hillerød mod Københavns ved Skovbrynet onsdag morgen.

Selvom første vognbane er fri til at køre på, skaber uheldet en del tæt trafik.

Det oplyser Jens Møller, vagtchef ved Københavns Vestegne Politi, til Ekstra Bladet.

- Det er tre parter, der er moslet sammen der ude. Vi ved ikke præcist, hvad der er sket endnu, oplyser Jens Møller.

Der er ingen meldinger om personskade.

Politiet fik anmeldelsen klokken 06.46, og man forventer, at der er ryddet op på stedet klokken 7.45.anden og tredje vognbane er spærret.

Politiet er ved at danne sig et overblik over, hvor lang tid, de har tænkt sig at have vognbanerne spærret.