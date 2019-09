Tre biler i harmonika-sammenstød

Tre biler var onsdag aften involveret i et harmonika-sammenstød ved Folehaven i Valby.

Trafikken var en kort periode spærret i udadgående retning ved til-kørslen til motorvejen, men ingen kom dog alvorligt til skade ved ulykken oplyser politiet.

#Folehaven. Vi er tilstede ved et større færdselsuheld med en redningsudrykning. Tilsyneladende ingen fastklemte. Vi håndterer skadested og patienter sammen med gode kolleger fra @akutberedskabet og @politidk — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) September 25, 2019

- Der er tale om et harmonikasammenstød. Det er en varevogn, som er kørt op i to andre biler. Der er tre, som er blevet kørt på hospitalet for at blive tjekket for nakkesmerter, udtaler vagtchefen hos Københavns politi til Ekstra Bladet.

Vejbanen er blevet ryddet igen efter sammenstødet.