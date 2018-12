Tre biler i omfattende ulykke: Flere personer kørt på skadestuen

Der er ingen fast tidshorisont, men det forventes, at der er et længerevarende oprydningsarbejde forude, oplyser Vejdirektoratet

Opdateret klokken 16.15: Motorvejen er igen åbnet.

Vagtchef ved Vestegnens Politi Thomas Christensen fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke umiddelbart er sket alvorlige personskader:

- Det var ikke alvorligt. Der er netop åbnet derude, men der foregår fortsat oprdyningsarbejde. Der er kørt tre personer til tjek, men umiddelbart ikke med alvorlige skader.

Søndag eftermiddag har tre biler været impliceret i en større ulykke på Motorring 3.

Ulykken er sket ved Jyllingevej tæt på afkørsel 23 omkring Rødovre i sydgående retning. De tre biler er kørt sammen i det yderste spor, men uheldets omfang betyder, at motorvejen har været spærret fuldstændigt i sydgående retning frem til klokken 16.15, oplyser politiet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er der fire ambulancer, to lægebiler, tre brandbiler og seks politibiler ved ulykkesstedet.

Vagtchef hos Vestegnens Politi Thomas Christensen fortæller til Ekstra Bladet, at man endnu ikke ved, hvor alvorligt uheldet er.

- Vi er ude til et færdselsuheld med tre parter, som er kørt sammen. Vi ved endnu ikke af hvilken årsag, men det kan være alvorligt, og der kan være tilskadekomne. Ambulancer og brandvæsen er på stedet, siger han og fortsætter:

- Motorringen er spærret i sydgående retning. Vi anbefaler derfor, at man kører en alternativ rute.

Ifølge Vejdirektoratet vil vejen være spærret minimum frem til klokken 16.30. Derfor kommer vagtchef Thomas Christensen med en opfordring til de travle bilister.

- Vi husker selvfølgelig alle på, at det er forbundet med stor fare at vende om, og så er det også ulovligt. Man må desværre væbne sig med tålmodighed, understreger han over for Ekstra Bladet.

Der er fortsat spærret på Motorring 3 mod syd. Vi forventer at kunne åbne for trafikken igen indenfor en halv time, men oprydningsarbejdet er omfattende./Vagtchefen #politidkhttps://t.co/xdphUbBT1h — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) December 30, 2018

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

