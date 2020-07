Tre biler i uheld på motorvej

To forskellige uheld skabte fredag eftermiddag kø på den fynske motorvej. Fyens Politi oplyser, at der nu er frit på strækningen igen

Fredag eftermiddag var tre biler involveret i et trafikuheld på Fynske Motorvej ved Odense vest i retning mod Jylland.

Det skrev Fyns Politi tidligere på Twitter.

'Så er den gal igen - Fynske Mtv. i retning Jylland før Odense V (Blommenslyst/Middelfartvej): færdselsuheld med 3 køretøjer. Forvent kødannelse og forlænget rejsetid,' skriver de.

- Det var ikke noget alvorligt, fortæller vagtchef ved Fyens Politi Kenneth Taanquist.

Han oplyser, at der nu frit er igen på strækningen igen.

Spærret spor

Også på Svendborgmotorvejen nord for Årslev var der i eftermiddags et uheld, hvor en bil med trailer er væltet rundt.

Vagtchefen oplyser, at der heller ikke her var alvorligt tilskadekomne, og at der nu igen er frit på strækningen.

Som følge af ulykken var højre spor spærret ved uheldsstedet.

'Færdselsuheld i sydgående retning nord for Årslev hvor bil med trailer er væltet rundt og ligger på taget. Skulle ligge i nødsporet og delvist i 1. vognbane. Vis hensyn og kør forsigtigt,' skriver Fyns Politi på Twitter.

Der har været flere uheld på Fynske Motorvej i løbet af dagen.

Tidligere var fire biler involveret i et harmonikasammenstød. Der var ingen tilskadekomne.