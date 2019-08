Tre biler i voldsom ulykke

Opdateret klokken 14.07: Vagtchefen oplyser, at man nu har ryddet vejen efter uheldet. Den alvorligt tilskadekomne var heller ikke lige så ilde tilredt, som først antaget.

Flere biler er involveret i et ulykke på Rute 11 Struer Landevej i Holstebro.

Jan Nørrum, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at der i alt er fem tilskadekomne som følge af ulykken, hvoraf en er alvorligt tilskadekommen.

- Der var i alt tre biler involveret i uheldet, hvor fem er tilskadekomne. Der er bilinspektør på vej til ulykkesstedet. Vejen er helt spærret begge retninger, siger vagtchefen.

Bilinspektøren skal undersøge, hvad der forårsagede ulykken.

Der på nuværende tidspunkt ikke en tidshorisont for oprydningen. Vejdirektoratet oplyser, at der er omkørsel i nordgående retning via Sir

og sydgående via Hjerm.