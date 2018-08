Tre biler og lastbil kørt sammen: Flere kørt på hospital

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Et større trafikuheld i Djursland har mandag eftermiddag sendt et antal mennesker med ambulance til hospitalet, mens motortrafikvejen mellem Aarhus og Grenaa er blevet spærret.

Det fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi, Michael Ørum, til Ekstra Bladet.

Tre personbiler og en lastbil med anhænger er involveret i uheldet.

- Et ukendt antal mennesker er kørt på skadestue. Dog er meldingen heldigvis, at der ikke skulle være nogen med livstruende skader, siger Michael Ørum.

Uheldet skete klokken 16.41 på motortrafikvejen ud for Rønde i retning mod Grenaa. Det er indtil videre uklart, hvad der præcist skete.

Der er også sket stor materiel skade, og det er årsag til, at vejen ikke kan åbnes igen foreløbig.

Efter uheldet er lastbilen så medtaget, at den ikke kan køre fra stedet ved egen kraft.

Færdselsuheld på Motortrafikvejen ved Rønde ud for 29,8 km-mærket i retning mod Grenå. Vejen er helt spærret i øjeblikket. Der er lang kø i begge retninger. Find alternative ruter #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 27, 2018

- Det er et uheldigt tidspunkt, idet der er myldretidstrafik, siger vagtchefen.

Andre bilister er begyndt at søge alternative ruter, hvilket har resulteret i, at Rønde by også er lukket tæt til at trafik.

Vagtchefen vil endnu ikke gætte på, hvornår der vil være ryddet op, så trafikken kan komme til at forløbe normalt igen.

- Men noget trafik er begyndt at køre mod Aarhus på vejen igen, siger Michael Ørum.