Tre biler støder sammen på motorvej: Nu er der sket et nyt uheld

Først stødte tre biler sammen og skabte lang kø på Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse. Nu er der sket et nyt uheld næsten samme sted

Først var tre biler torsdag eftermiddag impliceret i et færdselsuheld på Vestmotorvejen, og knap to timer senere er et nyt uheld sket næsten samme sted.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Det første uheld skabte en 'betydelig kø', fortæller vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Anders Dahl Nielsen, til Ekstra Bladet.

Det første uheld blev anmeldt til alarmcentralen klokken 16.08. Det skete i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse. En af de tre biler holdt efter uheldet ved midterrabatten, og det var en periode umuligt at passere stedet.

Færdselsuheld på Vestmotorvejen i vestlig retning mellem Sorø og Slagelse. Tre køretøjer involveret. Ingen alvorlig tilskadekomst. Uheldsstedet kan nu passeres i 2. vognbane. Betydelig kødannelse. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 24, 2019

Vagtchefen oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke umiddelbart var melding om alvorlig personskade ved det første uheld.

Kort før klokken 18 er der imidlertid sket et nyt uheld næsten samme sted som det tidligere.

Det nye uheld er sket cirka 200 meter før afkørslen til Sorø i vestlig retning. Altså på det sted, hvor biler forsøgte at køre fra motorvejen for at komme uden om den lange kø længere fremme.

Det nye uheld har skabt en flere kilometer lang kø, viser grafikken på Vejdirektoratets hjemmeside.

Vejdirektoratet skriver, at der skal forventes en længere rejsetid på cirka 15 minutter.

Opdateres...